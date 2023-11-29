Redmi K70E стал самым доступным из трёх новинок

Из трёх только что анонсированных смартфонов Redmi K70 наиболее дешёвой является модель Redmi K70E. Дизайн здесь такой же, как у старших аппаратов, только корпус пластиковый.

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Размер экрана OLED снова 6,67 дюйма, разрешение 2712 х 1220, частота 120 Гц, под экраном есть сканер отпечатков. Максимальная яркость достигает 1800 нит, поддерживается super dynamic HDR с восьмикратным увеличением яркости, частота дискретизации касания 2160 Гц и 10 уровней затемнения.

Производитель обещает высочайшую точность цветопередачи и защиту зрения за счёт аппаратного сокращения синего света и высокочастотного ШИМ-регулирования 1920 Гц. Сочетание программных и аппаратных функций защиты глаз дало устройству рейтинг S++.

Работает смартфон на процессоре Dimensity 8300 Ultra, произведённом TSMC на техпроцессе 4 нм. Объём оперативной памяти LPDDR5x достигает 16 ГБ. Здесь есть связанная с искусственным интеллектом функциональность для работы со звуком, видео, камерами.

Объём хранилища UFS 4.0 достигает 1 ТБ. Установлена система Android 14 с оболочкой HyperOS. Сделанная из нержавеющей стали испарительная камера имеет площадь 5000 мм² и содержит в своём составе графитовый материал с высокой теплопроводностью 1500 Вт/мК.

Основная задняя камера 64 Мп OV64B поддерживает оптическую стабилизацию. Рядом есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и камера макро 2 Мп. Разрешение передней камеры 16 Мп. Ёмкость батареи составляет 5500 мАч, мощность зарядки 90 Вт. Алгоритм Xiaomi Sea Star обещает снижение ёмкости аккумулятора всего до 90% после 1000 циклов перезарядки.

Толщина корпуса равна всего 8,05 мм, вес 198 г. Имеются двойные стереодинамики, NFC и инфракрасный пульт ДУ.

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Конфигурация 12/256 ГБ стоит 1999 юаней, а максимальная версия 16 ГБ/1 ТБ 2599 юаней, сообщает Gizmochina.