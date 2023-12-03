Мощность беспроводной зарядки Xiaomi 14 Ultra составит 50 Вт

Во втором квартале следующего года от компании Xiaomi ждут начала продаж флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra. Вместе с ним должен поступить в продажу планшет Xiaomi Pad 7. Недавно инсайдер Digital Chat Station поделился сведениями относительно связанных с автономностью характеристик смартфона.

По его словам, аппарат с кодовым именем Venti работает от батареи ёмкостью 5180 мАч. Мощность проводной зарядки у него будет 90 Вт, а беспроводной 50 Вт.

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Для сравнения, нынешняя модель Xiaomi 13 Ultra обладает аккумулятором с чуть меньшей ёмкостью 5000 мАч. Мощность проводной и беспроводной зарядки здесь такая же.

Ранее появлялась информация о том, что сзади будет четыре камеры с разрешениями 50 Мп. Основной должна быть камера на сенсоре Sony LYT-900 размером 1 дюйм с переменной апертурой f/1,6–f/4,0. Будут поддерживаться фокусные расстояния 0,5x, 1x, 3,2x и 5x.

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Этот смартфон получит новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 и недавно представленную программную оболочку Xiaomi HyperOS поверх Android 14. Организация ЕЭК ещё в октябре одобрила этот аппарат с модельным номером 24030PN60G.