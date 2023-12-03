Starfield хотят сделать долгоиграющим как Skyrim

Генеральный директор игрового подразделения компании Microsoft Фил Спенсер в одном из недавних интервью рассказал о повышении цен на консоль Xbox Series S в некоторых странах. В следующем интервью он поговорил о популярной видеоигре Starfield.

По его словам, игра получила весьма тёплый приём геймеров. С момента релиза в сентябре в неё поиграли 12 млн человек и она входит в топ-10 наиболее востребованных игр от игровых студий Microsoft. Через неделю после появления в раннем доступе в неё поиграли 6 млн человек, 20 сентября 10 млн, в конце октября 11 млн. Это стало известно из финансового отчёта Microsoft, который огласил глава компании Сатья Наделла.

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В ответ на вопрос журналиста было сказано, что разработчики постараются сделать Starfield такой же долговечной, какой является Skyrim. 11 декабря будет 13 лет с момента релиза Skyrim, и она до сих пор привлекает внимание большого количества игроков, в том числе за счёт многочисленных модов. Инструменты для создания модов обещано дать и для Starfield. Это должно произойти в следующем году, точная дата не называется. Будет также представлено расширение Shattered Space.

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Пока же Starfield была названа игрой года на Xbox на мероприятии Golden Joystick 2023 Awards.