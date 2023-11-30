Игрок Starfield нашел удивительный сюжетный поворот: встречу со своим двойником после 33 прохождений в режиме Новая игра+.

Один из игроков в научно-фантастическую ролевую игру Starfield от Bethesda Softworks недавно опубликовал в Твиттере запись о том, что ему удалось обнаружить интересный сюжетный ход в режиме Новая игра+.



Режим Новая игра+ в Starfield позволяет игрокам перепроходить сюжетную кампанию заново, открывая новые диалоги, квесты и другие элементы. Согласно сообщению, если пройти игру 33 раза, то в штаб-квартире организации Constellation можно встретить своего двойника. Этот персонаж обладает всеми характеристиками протагониста из первого прохождения и даже имеет подробное прошлое.



Пока не ясно, является ли данное событие случайным или же для его появления обязательно пройти игру строго 33 раза.