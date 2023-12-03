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ZANTI
Фанат создал реалистичный костюм Констелляции из Starfield
Фанат Starfield воссоздал легендарный костюм Констелляции из игры - с эмблемами, повреждениями и эффектом изношенности. Результат настолько реалистичен, что впечатлил сообщество

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Один из поклонников научно-фантастической RPG Starfield от Bethesda соорудил вручную костюм Констелляции - фракционного снаряжения из игры. Результат получился впечатляющим.

Констелляция в Starfield является основной человеческой фракцией, напоминающей НАСА. Её снаряжение с характерными нашивками стало неофициальным символом игры. 

Энтузиаст по имени CyperianWorkshop решил воссоздать такой костюм в реальной жизни. Он тщательно смоделировал все детали, включая эмблемы и маркировку. Кроме того, чтобы передать ощущение реалистичности, автор нанёс на костюм дополнительные повреждения и следы износа. Внутри снаряжение набито войлоком для имитации объёма.

По словам создателя, это не его первый подобный проект по мотивам игр. Ранее он мастерил доспехи из таких игр, как Assassin’s Creed, The Witcher 3, Skyrim. Но костюм Констелляции из Starfield ему удался особенно убедительно.

Многие фанаты Starfield в восторге от работы энтузиаста. Теперь у них есть отличный образец для создания собственных косплей-костюмов одного из самых узнаваемых комплектов снаряжения в игре.

#игры #bethesda #rpg #костюм #фанат
Источник: gamerant.com
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