Bethesda отреагировала на критику пустых планет в Starfield, защищая свой творческий замысел. Игра номинирована на TGA, но не попала в число претендентов на главную награду

Недавно вышедшая игра Starfield от Bethesda получила в основном положительные отзывы, однако некоторые игроки пожаловались на то, что планеты в игре слишком пусты и неинтересны для исследования.

реклама

В ответ на такие отзывы в Steam, представители поддержки Bethesda стали отвечать, защищая концепцию игры. В частности, они отметили, что некоторые планеты сделаны пустыми намеренно, чтобы вызвать у игроков чувство масштаба и ощущение собственной малости, как у астронавтов на Луне.

Помимо планет, представители Bethesda также защищали в отзывах длительность загрузок, продолжительность игры и другие аспекты. Отвечая на критику таким образом, разработчики, вероятно, надеются переубедить недовольных игроков, однако подобная стратегия может только усугубить ситуацию.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

7 декабря на церемонии The Game Awards будут объявлены лучшие игры 2023 года. Starfield номинирована в категории "Лучшая RPG", но не попала в число претендентов на главную награду. Другая эксклюзивная игра для Xbox - Hi-Fi Rush - получила аж 5 номинаций, включая "Лучший саундтрек" и "Инновации в доступности".