Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Bethesda ответила на негативные отзывы о Starfield
Bethesda отреагировала на критику пустых планет в Starfield, защищая свой творческий замысел. Игра номинирована на TGA, но не попала в число претендентов на главную награду

реклама

Недавно вышедшая игра Starfield от Bethesda получила в основном положительные отзывы, однако некоторые игроки пожаловались на то, что планеты в игре слишком пусты и неинтересны для исследования. 

реклама

В ответ на такие отзывы в Steam, представители поддержки Bethesda стали отвечать, защищая концепцию игры. В частности, они отметили, что некоторые планеты сделаны пустыми намеренно, чтобы вызвать у игроков чувство масштаба и ощущение собственной малости, как у астронавтов на Луне.

Помимо планет, представители Bethesda также защищали в отзывах длительность загрузок, продолжительность игры и другие аспекты. Отвечая на критику таким образом, разработчики, вероятно, надеются переубедить недовольных игроков, однако подобная стратегия может только усугубить ситуацию.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

7 декабря на церемонии The Game Awards будут объявлены лучшие игры 2023 года. Starfield номинирована в категории "Лучшая RPG", но не попала в число претендентов на главную награду. Другая эксклюзивная игра для Xbox - Hi-Fi Rush - получила аж 5 номинаций, включая "Лучший саундтрек" и "Инновации в доступности".

#xbox #starfield #bethesda #разработчики #tga #планеты #награды #отзывы
Источник: guidguru.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Проект Deep Down не закрыт, компания Capcom обновила торговую марку
Resident Evil 4 (2023) вызвала споры о том, следует ли включать ремейки в номинацию "Игра года"
YouTube запустил более 30 мини-игр для пользователей Premium
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
49
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
34
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
4
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
3
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
2
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
14
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
9
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Украина не пойдет на завершение конфликта с Россией «без репараций» - заявила замминистра юстиции
7
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
3
В Германии холодает – что с запасами газа, и сможет ли немецкая экономика выстоять без газа из РФ
6
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Китайский суперкомпьютер Oceanlight занял второй место в мире по производительности в HPL-MxP
+
Military Watch: российские истребители Су-30СМ нейтрализуют морские беспилотники Украины
4

Популярные статьи

"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
8
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
21
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
2
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
35
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1
Анализ статистики игрового сервиса Steam за 2018-2023 годы
18
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
8

Сейчас обсуждают

Radioman
10:10
Разъём центрального процессора (англ. CPU socket, сокет) — гнездовой или щелевой разъём (гнездо) в материнской плате, предназначенный для установки в него центрального процессора.
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Radioman
10:09
Разъём центрального процессора (англ. CPU socket, сокет) — гнездовой или щелевой разъём (гнездо) в материнской плате, предназначенный для установки в него центрального процессора. Не благодари что з...
AMD планирует выпустить новый процессор с разъемом AM4 - Ryzen 7 5700X3D
Umid Xaydarov
10:09
не завидуй что у мя топ персы.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Grayhaund II
10:07
Это старость, бро.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Колючка
10:06
Таблетки не забывай пить.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Артём Николаев
10:04
Чё там разрабатывать, всё уже придумано.
Volkswagen станет партнером Magna Steyr в создании внедорожного электромобиля стоимостью $40 000
Umid Xaydarov
10:02
Ку парни. Оцените мою Хохо. Если наберем 50 лайков сделаю обзор на неё
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Артём Николаев
10:01
Жена Буданова и сотрудники украинской разведки отравлены тяжёлыми металлами - украинские СМИ
Kirill Ta
10:00
Вы зачем сюда либеральную пропаганду то втискиваете? Корея и демократия... Защитник демократической Польш... Там (в Корее) настолько жесткое сословное общество, что простые люди даже глаза поднять н...
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
Umid Xaydarov
10:00
Мало грамматических ошибок, надо больше. Поэтому 1 звезда только.
Тестирование Celeron G6900+1660 DDR5 в 3DMark 14 и немного в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем