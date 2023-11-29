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Недавно вышедшая игра Starfield от Bethesda получила в основном положительные отзывы, однако некоторые игроки пожаловались на то, что планеты в игре слишком пусты и неинтересны для исследования.
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В ответ на такие отзывы в Steam, представители поддержки Bethesda стали отвечать, защищая концепцию игры. В частности, они отметили, что некоторые планеты сделаны пустыми намеренно, чтобы вызвать у игроков чувство масштаба и ощущение собственной малости, как у астронавтов на Луне.
Помимо планет, представители Bethesda также защищали в отзывах длительность загрузок, продолжительность игры и другие аспекты. Отвечая на критику таким образом, разработчики, вероятно, надеются переубедить недовольных игроков, однако подобная стратегия может только усугубить ситуацию.
7 декабря на церемонии The Game Awards будут объявлены лучшие игры 2023 года. Starfield номинирована в категории "Лучшая RPG", но не попала в число претендентов на главную награду. Другая эксклюзивная игра для Xbox - Hi-Fi Rush - получила аж 5 номинаций, включая "Лучший саундтрек" и "Инновации в доступности".