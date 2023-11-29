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Корпорация Xiaomi заняла лидирующую позицию по востребованности у россиян среди всех азиатских предприятий. Об этом стало известно из исследования онлайн-школы по маркетингу MAED.
Как утверждают специалисты, популярность китайской корпорации поддерживается при помощи выпуска качественных и бюджетных смартфонов. На втором месте по востребованности гаджеты для умного дома.
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Xiaomi работает с учетом потребностей российских пользователей и локализует программное обеспечение. Столь ориентированный подход укрепляет их позиции на рынке. Этот момент подметила исполнительный директор MAED Маргарита Варданян.
Второе место занимает компания Samsung. У граждан РФ пользуются спросом её смартфоны и телевизоры. Ну а замыкает тройку лидеров Huawei.
Другие корпорации получили чуть меньше признания, но все равно остаются в спектре внимания. К примеру, компания LG интересна своей бытовой техникой, а вот ASUS выпускает отличные компьютеры.
Sony – это бесспорный лидер по консолям. Правда, ввиду нынешней геополитической ситуации, приобретение игр для них является весьма непростой задачей.
На последнем месте оказалась компания Acer. Россияне хвалят её за качественные ноутбуки и планшетные ПК.