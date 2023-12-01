реклама
На этой неделе в Китае состоялся анонс долгожданной серии смартфонов Redmi K70, куда вошли три модели. Первый же день продаж показал высокий спрос на них, поскольку в Китае всего за 5 минут было продано свыше 600 тысяч экземпляров.
реклама
Из этого следует, что показатели продаж моделей прошлого поколения Redmi K60 были улучшены в два раза. Генеральный директор Redmi по вопросам маркетинга Ван Тенг утверждает, что продажи оказались рекордными в истории аппаратов серии Redmi K.
В Китае стоимость базовых версий трёх моделей составляет 1999 юаней за K70e, 2499 юаней за K70 и 3299 юаней за K70 Pro.