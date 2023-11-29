Redmi K70 и K70 Pro поступают в продажу в Китае и готовятся к мировому релизу

Как и было обещано, после многочисленных утечек в среду в Китае была представлена линейка смартфонов Redmi K70. Наряду с ними анонсировали ноутбуки, смарт-часы, наушники и другие продукты. Смартфоны приходят на смену прошлогодней серии K60. Они получили прямоугольный выступ камеры и металлическую рамку с острыми краями.

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Оба смартфона обладают панелями OLED размером 6,67 дюймов производства TCL с разрешением 2K и частотой 120 Гц. Максимальная яркость на них достигает 4000 нит, есть высокочастотное затемнение с ШИМ-управлением 3840 Гц. По центру находится отверстие под камеру. Поддерживаются стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а внутри экрана находится сканер отпечатков.

Сзади располагаются три камеры с основной 50 Мп 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией. K70 получил сверхширокоугольную камеру 8 Мп и макро 2 Мп. Pro обладает телеобъективом 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камерой 12 Мп. Разрешение передней камеры в обоих случаях 16 Мп.

Redmi K70 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, K70 на выпущенном годом ранее Snapdragon 8 Gen 2. Объём памяти LPDDR5 достигает 24 ГБ, хранилища UFS 4 1 ТБ. Имеется система охлаждения площадью 5000 мм2. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 120 Вт. В обоих случаях установлена система Android 14 с оболочкой HyperOS. Среди других характеристик можно назвать USB-C, WiFi-7, NFC, IR Blaster, Bluetooth 5.4, линейный двигатель X-Axis.

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K70 доступен в конфигурациях от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ по цене от 2499 юаней. Pro доступен в конфигурациях от 12/256 ГБ до 24 ГБ/1 ТБ по цене от 3299 юаней, пишет Gizmochina.