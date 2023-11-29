Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
В Китае представлены смартфоны Redmi K70 и K70 Pro с пиковой яркостью 4000 нит и зарядкой 120 Вт
Redmi K70 и K70 Pro поступают в продажу в Китае и готовятся к мировому релизу

реклама

Как и было обещано, после многочисленных утечек в среду в Китае была представлена линейка смартфонов Redmi K70. Наряду с ними анонсировали ноутбуки, смарт-часы, наушники и другие продукты. Смартфоны приходят на смену прошлогодней серии K60. Они получили прямоугольный выступ камеры и металлическую рамку с острыми краями.

реклама

Оба смартфона обладают панелями OLED размером 6,67 дюймов производства TCL с разрешением 2K и частотой 120 Гц. Максимальная яркость на них достигает 4000 нит, есть высокочастотное затемнение с ШИМ-управлением 3840 Гц. По центру находится отверстие под камеру. Поддерживаются стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а внутри экрана находится сканер отпечатков.

Сзади располагаются три камеры с основной 50 Мп 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией. K70 получил сверхширокоугольную камеру 8 Мп и макро 2 Мп. Pro обладает телеобъективом 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камерой 12 Мп. Разрешение передней камеры в обоих случаях 16 Мп.

Redmi K70 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, K70 на выпущенном годом ранее Snapdragon 8 Gen 2. Объём памяти LPDDR5 достигает 24 ГБ, хранилища UFS 4 1 ТБ. Имеется система охлаждения площадью 5000 мм2. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 120 Вт. В обоих случаях установлена система Android 14 с оболочкой HyperOS. Среди других характеристик можно назвать USB-C, WiFi-7, NFC, IR Blaster, Bluetooth 5.4, линейный двигатель X-Axis.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

K70 доступен в конфигурациях от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ по цене от 2499 юаней. Pro доступен в конфигурациях от 12/256 ГБ до 24 ГБ/1 ТБ по цене от 3299 юаней, пишет Gizmochina.

#смартфоны #redmi
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Redmi K70e за пределами Китая может продаваться как Poco X6 Pro 5G
Продажи Galaxy S23 на 23% превосходят продажи Galaxy S22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
7
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
11
Германию захлестнула волна банкротств – разоряется крупный бизнес с годовым доходом свыше €50 млн
8
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
10
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
+
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
4
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
4
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
В Северной Америке люди выстраиваются в очереди, чтобы просто посмотреть на Cybertruck
3
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
ИИ подвергает сомнению теорию о вымирании динозавров от астероида
10
В Украине разоблачили хакеров с доходом более $82 млн
1
В России возобновится производство Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, но есть нюанс
3
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
4
Представлен первый мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen Z1
+
Business Insider: ВСУ используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны
2

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
58
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
+
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
41
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
10

Сейчас обсуждают

Serezhka
20:57
Есть ещё одно - незачем обновляться. У большинства частных пользователей игровые видеокарты от 1060 до 3060 (или аналог от АМД), а им хватает 10-го поколения процессоров Core i (или АМД Ryzen 2600-360...
В России обвалились продажи процессоров Intel и AMD – красные потеряли 98% в денежном эквиваленте
Антонио в ужасе
20:57
Интересно, автор в курсе, что у женщин нет пенисов?
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Дмитрий Зяблов
20:54
Вот жеж зрадники. 😂
Вслед за польскими, перевозчики Словакии готовы перекрыть границы с Украиной
Дмитрий Зяблов
20:52
Зачем ты свои пакеты с фекалиями всем показываешь?
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
Enforsen Bsv
20:50
... какая у тебя видеокарта стоит с новым i5-13600k ? пс У меня второй комп на i7-10700KF с ВК 3060 12гб + 32гб оперативки 3600гц. пс Сначала рассматривал очень плотно покупку ВК 4070 12гб за 750-800...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Дмитрий Зяблов
20:50
Это не беда, самое главное доля сикелей, горлынычей и прочего мусора продолжает уменьшаться .
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
swr5
20:47
"Первый спутник Северной Кореи не представляет угрозы для ВМС США" - очередная успокоительная пилюля для американского обывателя, а то вдруг не уснет и еще задумываться начнет.
Первый спутник Северной Кореи не представляет угрозы для ВМС США
FelsheR-BAN100plusss
20:44
Другим, кроме 404 - пофиг и они, люди других национальностей - за русские правила. Все с хохлами-фашиками на сво воюют плечом к плечу.
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
FelsheR-BAN100plusss
20:42
Поди британского разведчика такой хренью на украине накрыло. И он передал!))
Британская разведка наконец-то заметила, что ВС РФ стали активно применять кассетные авиабомбы РБК-500
Юрий
20:38
"Кстати, ранее я надеялся собрать дистрибутив в размер менее 4 ГиБ, чтобы на старую флешку аналогичного размера можно было записать, но не судьба, приложения вроде Krita и kdenlive очень много места з...
Первое обнуление дистрибутива Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем