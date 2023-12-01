На долю Windows 11 на 1 декабря приходится 26,66%

Начался новый месяц, а вместе с ним появилась очередная статистика по операционным системам и другим программным продуктам от StatCounter. Из отчёта следует, что доля системы Windows 11 продолжает неуклонно расти. Правда, темпы роста в ноябре были ниже, чем в октябре. На данный момент её доля составляет 26,66%, что означает прирост на 0,49% за месяц.

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Windows 10 теряет пользователей, поскольку в октябре у неё было 69,31%, а теперь 68%. Это примерно на том же уровне, что и год назад, за месяц до прекращения поддержки системы Windows 7. После этого доля Windows 10 быстро выросла, но в течение года она снижалась за счёт перехода пользователей на Windows 11.

У Windows 7 остаётся 3,16% смелых пользователей, которым не нужны важные обновления безопасности. Доля Windows 8.1 равна 1,34%, даже у Windows XP есть 0,45%.

Windows 10: 68% (-1,31%).

Windows 11: 26,66% (+0,49%).

Windows 7: 3,16% (+0,15%).

Windows 8.1: 1,34% (+0,61%).

Windows XP: 0,46% (+0,13%).

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Недавно сообщалось, что число ежемесячно активных пользователей системы Windows 11 превышает 400 млн. Microsoft довольна этим показателем и говорит, что он превышает её первоначальные ожидания. На Windows 10 пользователей более миллиарда.