Темпы распространения последней системы не самые высокие

Начался новый месяц и фирма StatCounter представила статистику по долям разных версий операционных систем за сентябрь. Судя по этой статистике, в сентябре Windows 11 устанавливали не слишком активно. Она продолжает находиться на втором месте с большим отставанием от лидирующей Windows 10.

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В системе Windows 11 исполняется 2 года и сейчас её доля составляет 23,64% от всех компьютеров. Рост за месяц равен 0,57%, но в целом показатели Windows 11 мало менялись на протяжении последних 6 месяцев.

Будущее обновление Windows 11 Moment 4 может принести ряд изменений и за счёт этого придать системе импульс. Оно начнёт распространяться в ноябре, хотя вручную его можно установить уже сейчас.

Пока доли разных версий Windows следующие:

Windows 10 — 71,62% (-0,32%).

Windows 11 — 23,64% (+0,57%).

Windows 7 — 3,33% (-0,17%).

Windows 8.1 — 0,61% (-0,03%).

Windows 8 — 0,35% (+0,05%).

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Microsoft продолжит выпускать для Windows 10 ежемесячные обновления безопасности на протяжении двух следующих лет. До конца жизненного цикла система останется лидером со значительным отрывом, а потом её доля наверняка будет снижаться не слишком быстро. Поскольку существует много слухов о появлении в следующем году Windows 12, шансы Windows 11 когда-нибудь занять первое место не слишком велики, пишет Neowin.