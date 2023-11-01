Доля Windows 11 в октябре достигла 26,14%

Фирма StatCounter в первый день нового месяца представила статистику по операционным системам на компьютерах за минувший месяц. Судя по всему, в октябре на Windows 11 появилось немало новых пользователей. Если месяц назад доля этой системы была 23,64%, то теперь она равна 26,14%. Доля Windows 11 почти не менялась с апреля, так что в октябре был сделан широкий шаг вперёд.





реклама

Чуть более четверти рынка не выглядит особо впечатляющим значением для системы, на смену которой в обозримом будущем должна прийти Windows 12. Однако, Microsoft не слишком расстроена достигнутыми показателями. Количество ежемесячно активных пользователей Windows 11 добралась до 400 млн, что превышает ожидание разработчиков.

Естественно, лидировать продолжает Windows 11. Её доля сейчас составляет 69,35%, хотя за месяц она потеряла 2,27%. Это может быть связано с ростом доли Windows 11. С другой стороны, теряет последних пользователей Windows 7, за счёт чего Windows 10 ещё может расти. За октябрь Windows 7 потеряла 0,3% до 3,03%.

Windows 10 - 69,35% (-2,27% за месяц, -1,91% за год).

Windows 11 - 26,14% (+2.5% за месяц, +10,69% за год).

Windows 7 - 3,03% (-0,3% за месяц,-6,6% за год).

Недавно началось распространение обновления Windows 11 Moment 4 и 23H2, что может привести к притоку новых пользователей в систему. С другой стороны, даже при желании многие пользователи Windows 10 не смогут перейти на Windows 11 из-за несоответствия их компьютеров системным требованиям.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года. У пользователей Windows 10 есть выбор: обновить компьютер или воспользоваться обходными способами установки Windows 11 на свои старые устройства. Или же составить петицию и потребовать от Microsoft продлить поддержку Windows 10, что некоторые и сделали, пишет Neowin.