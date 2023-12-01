OnePlus обновляет флагманский смартфон прошлого поколения до последней версии Android

На форумах компании OnePlus пользователи сообщают, что на их устройства OnePlus 10 Pro начала приходить версия системы Android 14 с программной оболочкой OxygenOS 14. По крайней мере, это точно происходит в Индии. Правда, помимо регионального ограничения, обновление пока получают только участники открытой программы бета-тестирования. Для них доступно скачивание обновления размером 800 МБ.

реклама

Пока производитель официально не сообщал, когда Android 14 придёт на все существующие аппараты OnePlus 10 Pro. Очевидно, ждать этого остаётся не слишком долго. Затем могут получить обновление модели OnePlus 10T.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Нет пока информации о том, когда будет обновлён до Android 14 наиболее современный аппарат этого производителя, складной OnePlus Open.