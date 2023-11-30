В AnTuTu появился новый чемпион среди Android-смартфонов

Выходящий в недалёком будущем флагманский смартфон OnePlus 12 будет иметь самые современные характеристики. Среди них процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и чистый программный интерфейс. Как это скажется на скорости работы устройства, показал бенчмарк AnTuTu, где аппарат недавно протестировали. Если вкратце, то скажется очень хорошо, поскольку смартфон стал новым лидером по производительности.

Об этом рассказал известный инсайдер Digital Chat Station. Если сравнивать с другими смартфонами на Snapdragon 8 Gen 3, OnePlus 12 незначительно опередил их с результатом 2333033 балла. Этому помогли оптимизации смартфона под игры, чего удалось добиться благодаря сотрудничеству с разработчиками игр и чипов.

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Не перегруженный излишествами пользовательский интерфейс сокращает расход системных ресурсов, таких как оперативная память и процессор. Свой вклад вносит и испарительный отсек, благодаря которому процессор может дольше работать под высокими нагрузками.

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Однако, подобные тесты выполняются в течение коротких промежутков времени. Они хорошо показывают пиковую производительность, но не отражают долгосрочную скорость работы устройств. Остаётся дождаться появления смартфона в продаже и узнать, насколько хорошо он чувствует себя в тяжёлых играх вроде Genshin Impact, пишет wccftech.