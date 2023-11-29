OnePlus 12 будет использовать дисплей с уровнем яркости в 4 500 нит

OnePlus 12 представляет собой смартфон с большим дисплеем, настолько великим, что почти достигает размеров планшета. Как всегда, компания OnePlus стремится использовать лучшее оборудование, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3, огромный объем оперативной памяти и качественную камеру. Но настоящая изюминка этого флагмана - его дисплей и его максимальный уровень яркости. По последним данным, OnePlus 12 будет обладать самым ярким дисплеем среди всех других устройств на рынке, удивляя и обходя своих главных конкурентов, Apple и Samsung.

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Обычно флагманы других производителей имеют пиковый уровень яркости в диапазоне от 1 800 до 2 200 нит, но OnePlus 12 будет работать на полную мощность, так как его дисплей, по предварительным данным, будет иметь максимальный уровень яркости в 4 500 нит.

В сравнении, новый флагман Apple - iPhone 15 Pro Max, который может похвастаться пиковой яркостью 2500 нит, будет значительно уступать OnePlus 12 даже в этом показателе. При этом стоимость OnePlus 12 будет ниже чем iPhone 15 Pro Max.

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Есть данные, что дисплей OnePlus был предоставлен компанией BOE, важно отметить, что подобные маркетинговые тактики часто применяются производителями, чтобы привлечь внимание к своим устройствам. Тем не менее, желательно провести независимые тесты, чтобы узнать, насколько действительно OnePlus 12 может достичь заявленного уровня яркости в 4 500 нит на большей части своего 6,84-дюймового экрана.