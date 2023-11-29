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OnePlus 12 представляет собой смартфон с большим дисплеем, настолько великим, что почти достигает размеров планшета. Как всегда, компания OnePlus стремится использовать лучшее оборудование, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3, огромный объем оперативной памяти и качественную камеру. Но настоящая изюминка этого флагмана - его дисплей и его максимальный уровень яркости. По последним данным, OnePlus 12 будет обладать самым ярким дисплеем среди всех других устройств на рынке, удивляя и обходя своих главных конкурентов, Apple и Samsung.
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Обычно флагманы других производителей имеют пиковый уровень яркости в диапазоне от 1 800 до 2 200 нит, но OnePlus 12 будет работать на полную мощность, так как его дисплей, по предварительным данным, будет иметь максимальный уровень яркости в 4 500 нит.
В сравнении, новый флагман Apple - iPhone 15 Pro Max, который может похвастаться пиковой яркостью 2500 нит, будет значительно уступать OnePlus 12 даже в этом показателе. При этом стоимость OnePlus 12 будет ниже чем iPhone 15 Pro Max.
Есть данные, что дисплей OnePlus был предоставлен компанией BOE, важно отметить, что подобные маркетинговые тактики часто применяются производителями, чтобы привлечь внимание к своим устройствам. Тем не менее, желательно провести независимые тесты, чтобы узнать, насколько действительно OnePlus 12 может достичь заявленного уровня яркости в 4 500 нит на большей части своего 6,84-дюймового экрана.