Threads получит новые возможности и несколько десятков миллионов пользователей

Представленная в нынешнем году социальная сеть Threads до сих пор была недоступной для жителей Евросоюза, причём даже с VPN. Теперь компания Meta предпринимает шаги, чтобы официально запустить сервис в Европе. Это случится уже в декабре.

Wall Street Journal утверждает, что поначалу пользователи из Евросоюза смогут только просматривать Threads, чтобы не нарушать местные правила касательно конфиденциальности информации. Посещать приложения можно будет без необходимости создавать учётную запись.

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Естественно, без аккаунта уже не удастся обойтись, если захочется публиковать посты. Неизвестно, как Meta собирается предлагать персонализированные рекомендации пользователям без аккаунтов.

Прежде аккаунты Threads были плотно связаны с учётными записями Instagram, и один не удалялся без другого. Недавнее обновление дало возможность удалять учётную запись Threads отдельно.

Threads собирает пользовательские данные из аккаунтов Instagram. Законы Евросоюза требуют, чтобы пользователям предлагалось явно дать согласие на подобный сбор данных для показа персонализированной рекламы.

Недавно компания Meta ввела платный тариф для сервисов Facebook и Instagram в Евросоюзе, где нет рекламы. Возможно, будет такой тариф и в Threads. Это не помешало Meta получить жалобу со стороны Европейской организации потребителей (BEUC) на несправедливые коммерческие методы.

В настоящее время количество пользователей Threads по всему миру превосходит 100 млн. Поначалу Европа может дать ещё около 40 млн, но планы разработчиков более амбициозные, и через несколько лет они хотят добраться до уровня в 1 млрд.

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