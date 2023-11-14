Ещё появилась возможность удалять аккаунт Threads без удаления Instagram

Компания Meta* спустя несколько месяцев после релиза своего приложения Threads дала более гибкий выбор относительно того, куда будут отправляться опубликованные в нём посты. Раньше публикации в Threads дублировались в принадлежащим этой компании сервисах Facebook и Instagram. Теперь этого можно избежать, если изменить настройки.

Для этого нужно нажать на изображение профиля и перейти по адресу Конфиденциальность > Предложение публикаций в других приложениях. Публикация постов в Instagram и Facebook отключается по отдельности. Однако, вы продолжите видеть публикации других пользователей в Instagram и Facebook, которые изначально появились в Threads. Это никак не зависит от настроек конфиденциальности.

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Отсутствие подобных настроек ранее огорчало многих пользователей, поскольку в этих трёх приложениях они могли бы публиковать разный контент и общаться с разными группами людей.

Недавно Марк Цукерберг сообщил, что сейчас в Threads активны около 100 млн пользователей. Целью сервиса он назвал миллиард пользователей.

Также приложение Threads потеряло ещё одну связь с Instagram. Прежде для удаления Threads необходимо было удалять аккаунт Instagram, что многих не устраивало. Теперь появилась возможность устранять учётную запись Threads отдельно. Для этого необходимо открыть Настройки > Учётная запись > Удалить или деактивировать профиль.

Эта возможность была одной из наиболее востребованных среди пользователей Threads. Несмотря на её появление, связь между Instagram и Threads сохраняется достаточно тесная. Для регистрации в Threads необходимо иметь учётную запись в Instagram, а обмен сообщениями осуществляется через почтовый ящик Instagram. Также связь между ними нужна для рекомендаций и другой функциональности.

Разработчики собираются дать Threads совместимость протоколом с открытым исходным кодом ActivityPub, который уже поддерживается в приложении Mastodon. Возможно, это ослабит связь сервиса с Instagram, пишет Engadget.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»