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Meta приостановила продажу аксессуара Elite Battery Strap для очков виртуальной реальности Quest 3 из-за сообщений о невозможности зарядки VR-шлема.
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Очки виртуальной реальности Meta Quest 3, возможно, являются лучшими на рынке в настоящее время. Однако проблема с продолжительностью батареи все еще существует. Вроде бы можно было бы решить эту проблему с помощью Elite Battery Strap, но Meta временно приостановила продажу аксессуара по худшей из возможных причин: он не работает.
Идея Elite Strap with Battery довольно проста: он предоставляет дополнительное время работы от батареи и более комфортный ремень для головы, который легко регулируется и компенсирует тяжесть передней части дисплея. Теоретически он должен увеличить время игры на два часа по сравнению с короткими тремя часами автономной работы Quest 3.
Однако отчеты на форумах Meta и Reddit свидетельствуют о проблеме с зарядкой у Elite Battery Strap. Пользователи утверждают, что сначала начинается зарядка VR-шлема, а затем она просто прекращается. Это аннулирует основную причину покупки этого аксессуара вместо стандартного Elite Strap. Конечно, он по-прежнему служит контрвесом для комфорта, но это недостаточно, чтобы оправдать разницу в цене в 60 долларов.
Как сообщает Road to VR, Meta временно сняла аксессуар с продажи и планирует выпустить новые ремни. Представитель Meta говорит, что проблема заключается в прошивке, но для исправления проблемы требуются замены. Meta не отзывает существующие ремни, так как некоторые из них работают правильно. Вместо этого Meta будет предоставлять замены по мере необходимости.
Elite Strap with Battery в настоящее время нельзя купить на Meta или Best Buy, однако некоторые магазины, такие как GameStop, все еще имеют этот аксессуар в наличии.