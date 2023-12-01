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Согласно Судебному комитету Сената, руководители различных компаний, занимающихся социальными сетями, а именно Meta, X, TikTok, Snap и Discord, должны дать показания на слушаниях в Сенате по вопросу сексуальной эксплуатации в Интернете.
Сенаторы Дик Дурбин (D-Ill.) и Линдси Грэм (R-S.C.) подтвердили, что первоначально X и Discord не решались участвовать, но теперь все пять компаний сотрудничают, и их руководители будут присутствовать на слушаниях.
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Предстоящее заседание станет первым выступлением генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу перед американскими законодателями после того, как в марте его подвергли интенсивному допросу из-за опасений по поводу влияния приложения на психическое здоровье.
Ожидается, что вместе с Шоу Цзы Чу будут давать показания генеральный директор Meta Марк Цукерберг, генеральный директор X Линда Яккарино, генеральный директор Snap Эван Шпигель и генеральный директор Discord Джейсон Ситрон.
Запросы, направленные в Meta, X и TikTok от Fox News Digital относительно слушания, пока не получили немедленных ответов.