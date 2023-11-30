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Samsung продолжает обновлять до Android 14 бюджетный смартфон Galaxy A24
Samsung лидирует по темпам обновления устройств до Android 14

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Среди Android-производителей никто не может тягаться с компанией Samsung не только по количеству выпускаемых смартфонов, но и по скорости распространения на них последних версий операционной системы. Хотя Google может первой обновлять свои аппараты Pixel, Samsung выпускает намного больше моделей, что не мешает ей устанавливать на них актуальную версию Android достаточно быстро. Большая часть поддерживаемых аппаратов Samsung должна получить обновление уже в этом году. Среди них не только дорогостоящие флагманы, но и бюджетные модели. Как раз таким является Galaxy A24, цена которого на Западе не превышает $200.

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Поначалу обновление для этого аппарата выходило на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Теперь устройство обновляется и в других регионах, где устанавливается версия системы A245FXXU3BWK3. Ранее обновления получила модель Galaxy A53.

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Для проверки наличия обновления нужно открыть системные настройки > Обновление программного обеспечения > Загрузить и установить, сообщает Androidauthority.

#смартфоны #samsung #android
Источник: androidauthority.com
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