Samsung расширяет экраны в новых складных флагманах: Galaxy Z Flip 6 получит рекордный внешний дисплей 3,9", а Z Fold 6 увеличит основной гибкий экран при более тонком корпусе и улучшенной камере.

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Как сообщают инсайдеры, южнокорейский техногигант Samsung планирует увеличить размер дисплеев в готовящихся к выпуску новых складных смартфонах серии Galaxy Z.



В частности, эксперт по дисплеям Росс Янг ,( Ross Young) подтвердил, что Galaxy Z Flip 6 получит рекордный для подобных устройств внешний дисплей диагональю 3,9 дюйма. Для сравнения, у нынешней модели Z Flip 5 экран на корпусе составляет 1,9 дюйма. Размер основного гибкого экрана складного Z Flip 6 пока не уточняется.



Детали по дисплею для Galaxy Z Fold 6 также не разглашаются. Однако ранее поступала информация об изменении соотношения сторон в новой модели, что может косвенно указывать на увеличение диагонали.



Кроме того, как ожидается, Samsung реализует в Z Fold 6 более тонкий корпус при сохранении увеличенной батареи. В Z Flip 6 прогнозируется улучшенная основная камера на 50 Мп.