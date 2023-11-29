Флагманские смартфоны Samsung продаются лучше прошлогодних

Продажи флагманских смартфонов Samsung в уходящем году оказались более успешными, чем годом ранее продавались аппараты Galaxy S22. Согласно статистике фирмы Hana Securities, объём продаж Galaxy S23 оказался на 23% выше.

За 9 месяцев с момента релиза устройства Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra были куплены 25,6 млн раз. Годом ранее за 9 месяцев продаж Galaxy S22 было реализовано 20,32 млн экземпляров.

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Среди трёх моделей чаще всего покупали Galaxy S23 Ultra, который разошёлся в количестве 11,63 млн. Продажи стандартного Galaxy S23 составили 8,91 млн, а Galaxy S23+ 4,52 млн.

Складные смартфоны Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 за 3 месяца с момента релиза разошлись в количестве 4,86 млн. Это означает рост на 4% по сравнению с показателями годичной давности у Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4. На долю Galaxy Z Flip 5 пришлось 3,08 млн экземпляров, а 1,79 млн раз купили Galaxy Z Fold 5. За этот же период годом ранее Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 разошлись в количестве до 2,87 млн и 1,81.

Хорошо продавались также аппараты Galaxy A. Отсутствие новых моделей привело к спаду продаж на 8% в нынешнем октябре по сравнению с октябрём годом ранее и на 2% по сравнению с сентябрём.

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В этом году Samsung в первый раз использовала во всех флагманских смартфонах одинаковый процессор Snapdragon 8 Gen 2. Это удачная в плане производительности и энергоэффективности система на чипе могла внести свой вклад в рост продаж смартфонов, пишет Sammobile.