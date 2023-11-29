Дорогостоящие компоненты проникают в традиционные серверы благодаря популярности гипергетерогенных вычислений

Производители серверов в ближайшие годы ждут роста доходов, чему способствует распространение искусственного интеллекта. Исследовательская компания Omdia утверждает, что мощные графические процессоры становятся основой перехода на модель гетерогенных вычислений.

Компания прогнозирует снижение поставок серверов на 20% до конца нынешнего года, хотя доход от их продажи вырастет на 6-8%. Именно Omdia вводит термин «гипергетерогенные вычисления», призванный описать серверы с процессорами для оптимизации рабочих нагрузок вроде обучения моделей ИИ. Nvidia DGX с восемью графическими процессорами H100 или A100 является самым популярным сервером для работы ИИ, показывая высокий уровень эффективности обучения моделей чат-ботов.

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Также популярными ускорителями искусственного интеллекта названы модели Amazon Inferentia 2 со специальными сопроцессорами. Распространены и блоки кодирования видео Google (VCU).

Гетерогенные вычисления требуют от производителей наращивать количество дорогостоящих полупроводниковых компонентов в составе серверов. К 2027 году 30% расходов на центры обработки данных будет приходиться на центральные и специализированные сопроцессоры. В прошлом десятилетии на их долю приходилось меньше 20%.

Сейчас спросом пользуются ИИ и обработка мультимедиа. В будущем могут появиться процессоры для работы с базами данных и веб-серверами.

По темпам внедрения северных графических процессоров с целью ускорения работы ИИ лидируют компании Microsoft и Meta*. К концу нынешнего года они могут получить по 150000 графических процессоров Nvidia H100. Это в три раза больше, чем есть у Google, Amazon и Oracle.

Спрос настолько велик, что производители оборудования вроде Dell, Lenovo и HPE выполняют заказы клиентов на Nvidia H100 в течение 36-52 недели. Спрос на дата-центры с процессорами нового поколения влияет на рост спроса на инфраструктуру охлаждения и электропитания, пишет Techspot.

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