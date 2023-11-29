Но она их обязательно выпустит.

На технологической конференции UBS финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) пришлось дважды касаться темы ужесточения американских санкций в отношении КНР, и она пояснила, что с точки зрения экспортного контроля США до сих пор существует три категории ускорителей вычислений. Самая производительная часть ассортимента не может поставляться в Китай ни при каких условиях, другие могут быть отгружены после оформления в Министерстве торговли США соответствующих лицензий, а третья категория вообще не требует уведомления о поставках.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Именно с третьей, самой «свободной» категорией продукции NVIDIA и связывает основные надежды в отношении китайского рынка. Соответствующие решения для китайских клиентов обязательно будут предложены, просто на их подготовку требуется чуть больше времени, как пояснила представительница NVIDIA. При этом о каких именно моделях ускорителей идёт речь, она уточнять не стала, но пояснила, что октябрьская волна экспортных ограничений действительно затруднила формирование прогноза по выручке на текущий квартал на китайском рынке.