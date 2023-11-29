Это известный американский астроном.

Ранее подтвердилось, что будущее семейство серверных ускорителей вычислений NVIDIA будет названо в честь американского математика Дэвида Гарольда Блэквелла (David Harold Blackwell). В отношении игровых видеокарт компания пока хранит молчание, но инсайдеры считают, что они тоже будут основаны на несколько видоизменённой архитектуре Blackwell.

В дальнейшем плане выпуска продуктов NVIDIA на 2025 год запланирована уже следующая серия ускорителей на новой архитектуре, её название неизвестно, но Twitter (заблокирован в РФ) инсайдер @kopite7kimi намекает, что её назовут в честь американского астронома Веры Рубин (Vera Rubin), которая исследовала вращение спиральных галактик и смогла доказать существование тёмной материи, сообщает VideoCardz. Инсайдер также отметил, что несколько следующих графических процессоров NVIDIA для центров обработки данных могут получить кодовые названия R100 и GR100, но данные планы ещё не утверждены.

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О том, станет ли Rubin графической архитектурой будущих игровых видеокарт, инсайдеры рассуждать пока не берутся — слишком рано. Ещё нет хотя бы отдалённо сформировавшегося понимания, что из себя будет представлять будущая серия игровых видеокарт GeForce RTX 50. В начале следующего года, по слухам, выйдут первые SUPER модели в рамках серии RTX 40.