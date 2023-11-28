Toshiba смогла создать аккумулятор с повышенной долговечностью

Японская компания Toshiba рассказала о разработке литий-ионного аккумулятора с повышенной продолжительностью работы и поддержкой очень быстрой зарядки. В состав этого аккумулятора не входит кобальт, который применяют в катодах других аккумуляторов. Это редкий химический элемент, без которого аккумулятор становится дешевле.

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Исследование позволило японским разработчикам узнать, что при прохождении химической реакции в батарее электролит разлагается и выделяет газ. Этот газ приводит к растворению металлических компонентов. Частицы металла попадают на анод и производительность аккумулятора падает.

Чтобы этого не происходило, создали технологию сведения к минимуму взаимодействия между собой катода и электролита. Удалось также минимизировать перенос деактивированных ионов лития на электрод, что повышает производительность аккумуляторов и срок службы. Спустя 100 циклов разрядки и зарядки при температуре 60 градусов ёмкость аккумулятора составляла 99,2% от первоначального значения. Заряжается он от 0 до 80% за 5 минут, хотя ёмкость не была названа.

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Эти аккумуляторы можно использовать как в мобильных устройствах, так и в транспорте. Благодаря им в модульных АКБ может стать меньше батарей. Правда, первого коммерческого продукта с применением этой технологии предстоит ждать как минимум до 2028 года.