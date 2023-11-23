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Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Toshiba покинут Токийскую фондовую биржу 20 декабря
Чтобы попробовать вернуться через пять лет.

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Издание Nikkei Asian Review сообщило, что на собрании акционеров на этой неделе было принято решение о делистинге акций Toshiba с фондовой площадки в Токио менее чем через месяц — 20 декабря 2023 года. Эта дата прервёт почти 74-летнее присутствие ценных бумаг этой корпорации на публичном фондовом рынке. Приватизация находящейся в непростом финансовом положении корпорации является попыткой спасти её от банкротства и сохранить технический потенциал, наработанный во многих отраслях промышленности за более чем столетнюю историю существования Toshiba.

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Источник изображения: Toshiba

Напомним, что руководить выкупом акций Toshiba будет инвестиционный фонд JIP, который вместе с несколькими десятками партнёров заплатил за активы японской корпорации около $13,4 млрд по текущему курсу. Чуть менее половины этой суммы предоставили стратегические инвесторы, у которых есть определённый интерес к принадлежащим Toshiba технологическим разработкам в сфере производства полупроводниковых компонентов, тяговых аккумуляторов или управления энергетическими установками, включая ядерные.

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Половина привлекаемых для приватизации средств будет заёмными, поэтому возвращать долги по ним придётся самой Toshiba после ухода с биржи. Возможно, придётся подвергнуть реструктуризации бизнес или отказаться от каких-то активов. В принципе, инвестиционный фонд JIP в идеале хотел бы вернуть акции Toshiba на биржу после пяти лет и предшествующего финансового оздоровления.

#toshiba #япония #акции #биржа #приватизация
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