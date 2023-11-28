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В октябре поставки аппаратов серии iPhone 15 на 16% превзошли показатели iPhone 14 годичной давности
Айфоны в очередной раз показали рост спроса

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Уже два месяца доступны для приобретения аппарата серии Apple iPhone 15. Очередной ежемесячный отчёт от DSCC показал, что объёмы поставок iPhone 15 по итогам октября на 16% превзошли поставки iPhone 14 в прошлом году и iPhone 13 в позапрошлом. Также поставки панелей для аппарата iPhone 15 Pro с июня по октябрь были выше по сравнению с поставками панелей для iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro. Для iPhone 15 Pro выпускали 64% панелей от общего числа аппаратов iPhone 15. Для iPhone 14 и iPhone 13 эти показатели составляли 64% и 54% соответственно.

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В сентябре на долю iPhone 15 Pro приходилось 65% поставок, а в октябре уже 71%. За счёт роста цены на iPhone 15 Pro Max до $1199 за версию 256 ГБ средняя стоимость продажи аппаратов увеличилась. Недавний ежеквартальный отчёт показал доход компании в сумме $89,5 млрд. Доходы от продажи аппаратов iPhone выросли на 3% до $43,8 млрд. От первого квартала следующего года компания также ждёт роста доходов от продаж iPhone, сообщает displaysupplychain.com.

#iphone
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