Айфоны в очередной раз показали рост спроса

Уже два месяца доступны для приобретения аппарата серии Apple iPhone 15. Очередной ежемесячный отчёт от DSCC показал, что объёмы поставок iPhone 15 по итогам октября на 16% превзошли поставки iPhone 14 в прошлом году и iPhone 13 в позапрошлом. Также поставки панелей для аппарата iPhone 15 Pro с июня по октябрь были выше по сравнению с поставками панелей для iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro. Для iPhone 15 Pro выпускали 64% панелей от общего числа аппаратов iPhone 15. Для iPhone 14 и iPhone 13 эти показатели составляли 64% и 54% соответственно.

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В сентябре на долю iPhone 15 Pro приходилось 65% поставок, а в октябре уже 71%. За счёт роста цены на iPhone 15 Pro Max до $1199 за версию 256 ГБ средняя стоимость продажи аппаратов увеличилась. Недавний ежеквартальный отчёт показал доход компании в сумме $89,5 млрд. Доходы от продажи аппаратов iPhone выросли на 3% до $43,8 млрд. От первого квартала следующего года компания также ждёт роста доходов от продаж iPhone, сообщает displaysupplychain.com.