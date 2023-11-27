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Xroks
Samsung добавит в Galaxy S24 функции искусственного интеллекта
Компания Samsung готовится к выпуску новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S24. Ожидается, что устройства будут оснащены новейшими технологиями искусственного интеллекта (ИИ), которые значительно улучшат их возможности.

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Следующий флагманский смартфон, Galaxy S24, будет доступен в январе. Ожидается, что этот смартфон будет содержать несколько значительных обновлений, причем некоторые источники утверждают, что он может быть представлен как "телефон с искусственным интеллектом", что подразумевает наличие новых функций и возможностей в этой области.

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Появилась информация о том, что Samsung подала заявку на регистрацию торговых марок «AI Phone» и «AI Smartphone». Используя эти знаки, Samsung, по слухам, планирует продавать предстоящий Galaxy S24 как смартфон с искусственным интеллектом. 

Линейка Galaxy S24, которая, как ожидается, будет выпущена в начале 2024 года, может включать три модели: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Все модели, вероятно, будут оснащены новыми функциями искусственного интеллекта, которые улучшат качество фотографий, видео и другие аспекты использования телефона.

Samsung уже не первый год работает над внедрением искусственного интеллекта в свои смартфоны. В настоящее время Galaxy оснащены голосовым помощником Bixby и другими функциями AI, которые помогают пользователям выполнять повседневные задачи. В следующем году линейка Galaxy S может получить еще более продвинутые функции искусственного интеллекта, основанные на генеративном обучении.

Samsung открывает новую эру Galaxy AI

Samsung намеревается сделать искусственный интеллект (ИИ) ключевым элементом своих смартфонов в следующем году. В недавнем объявлении компания заявила, что 2024 год станет "эрой Galaxy AI".

Samsung представила Galaxy AI, новую платформу мобильного искусственного интеллекта, которая сочетает в себе возможности устройства и облака.

Galaxy AI впервые появится в функции "AI Live Translate Call", которая обеспечивает перевод телефонных звонков на основе искусственного интеллекта в реальном времени. Эта функция будет доступна в смартфонах Galaxy S24, которые планируется выпустить в 2024 году.

Galaxy AI является частью планов Samsung по созданию "новой эры Galaxy AI". Компания планирует внедрить искусственный интеллект во все аспекты своих смартфонов, от камеры и дисплея до пользовательского интерфейса и безопасности.

Samsung представила новую модель генеративного искусственного интеллекта, которая может изменить то, как мы используем наши смартфоны.

Эта модель, названная Samsung Gauss, способна создавать текст, изображения и код. Она может использоваться для таких задач, как:

  • Автоматическое создание контента, такого как статьи, рассказы, стихи и код.

  • Перевод языков в реальном времени.

  • Редактирование изображений и создание новых художественных произведений.

Samsung Gauss будет работать локально на устройствах, что обеспечивает конфиденциальность пользователей. Она также будет интегрирована в предстоящие телефоны Galaxy S24.

В целом, Samsung Gauss представляет собой мощный инструмент, который может изменить то, как мы используем наши смартфоны.

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