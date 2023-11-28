Основываясь на новых приложениях ведомства интеллектуальной собственности, Samsung желает зарегистрировать товарные знаки «AI Phone» и «AI Smartphone» как раз к выпуску серии Galaxy S24.

В последней новости о Samsung, сайт GalaxyClub обнаружил новые заявки на товарные знаки, поданные от имени компании. Теперь Samsung заинтересован в использовании терминов "AI Phone" и "AI Smartphone" для своих будущих смартфонов. Эти заявки были получены от Управления интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) и Ведомства интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO), и скоро ожидается, что аналогичные заявки будут поданы и в других патентных ведомствах.

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Однако важно отметить, что эти заявки до сих пор не были одобрены ни одним из ведомств. Ни EUIPO, ни UKIPO не могут предоставить Samsung их желаемые товарные знаки, особенно учитывая их общий характер. Все же, появление этих заявок произошло вскоре после анонса Samsung возможностей искусственного интеллекта, которые связаны со смартфонами Galaxy будущего. Это подчеркивает стремление компании использовать термин "ИИ" в качестве маркетингового термина для своих смартфонов.

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В последнее время Samsung представила новый сенсор камеры под названием ISOCELL Zoom Anyplace, который использует AI Engine от Qualcomm для более точного отслеживания объектов и других улучшений. Кроме того, компания запланировала запуск Galaxy AI, нового бренда, который будет представлен на устройствах в середине января 2024 года. Маркетинговым термином для серии Galaxy S24, включая замеченный недавно Galaxy S24 Ultra, будет "Смартфон с искусственным интеллектом". Многочисленные практические снимки уже сравнивают эту модель с ее предшественником, вызывая интерес среди потребителей.