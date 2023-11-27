Наушники Samsung можно положить в покеболы

Не первый год компания Samsung выпускает аксессуары в стиле покемонов для собственных устройств. Обычно они продавались только на территории Южной Кореи. Теперь Samsung решила вспомнить и о европейских покупателях, предложив им чехлы для наушников Galaxy Buds в стилистике покемонов.

реклама

Пользователи из Испании смогут первыми стать обладателями чехлов, созданных на основе популярных покемонов Ultraball, Greatball и Masterball. В этих чехлах могут храниться модели наушников Galaxy Buds Live, Buds Pro, Buds2, Buds2 Pro и Buds FE. Новые чехлы не заменяют оригинальные футляры, а являются дополнением. В них нет аккумулятора и разъёма для зарядки.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоимость одного чехла составляет без малого 40 евро и доступны разные наборы. Наверняка в ближайшие дни получить подобные чехлы смогут покупатели и в других европейских странах, пишет GSMArena.