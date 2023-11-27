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Не первый год компания Samsung выпускает аксессуары в стиле покемонов для собственных устройств. Обычно они продавались только на территории Южной Кореи. Теперь Samsung решила вспомнить и о европейских покупателях, предложив им чехлы для наушников Galaxy Buds в стилистике покемонов.
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Пользователи из Испании смогут первыми стать обладателями чехлов, созданных на основе популярных покемонов Ultraball, Greatball и Masterball. В этих чехлах могут храниться модели наушников Galaxy Buds Live, Buds Pro, Buds2, Buds2 Pro и Buds FE. Новые чехлы не заменяют оригинальные футляры, а являются дополнением. В них нет аккумулятора и разъёма для зарядки.
Стоимость одного чехла составляет без малого 40 евро и доступны разные наборы. Наверняка в ближайшие дни получить подобные чехлы смогут покупатели и в других европейских странах, пишет GSMArena.