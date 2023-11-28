Электромобили остаются доступными по цене очень немногим покупателям

Самым дорогим компонентом электромобиля принято считать литий-ионный аккумулятор. При этом за последнее десятилетие стоимость таких аккумуляторов значительно сократилась. Статистика Bloomberg New Energy Foundation (BNEF) показывает, что в 2013 году подобные аккумулятор оценивался в $780 за кВт•ч. Сейчас это значение составляет всего $139, что на 12% ниже показателя 2022 года. Вклад в падение цены внесло увеличение производственных мощностей и падения цен на сырьё, из которого изготавливаются аккумуляторы.

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Казалось бы, электромобили должны начать дешеветь вместе с самым дорогим своим компонентом. В реальности в этом уравнении значительно больше переменных. В частности, спрос на электромобили не слишком радует производителей. Объём производства электромобилей пока не добрался до уровня, на котором падение цен на аккумуляторы напрямую отражается в цене электромобиля. Исключением пока можно назвать только компанию Tesla.

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В результате производители теряют на электромобилях деньги вместо того, чтобы зарабатывать. Аналитики считают, что предстоит ждать ещё несколько лет, прежде чем удешевление аккумуляторов начнёт влиять на снижение стоимости электромобилей и сделает их более доступными для потребителей.