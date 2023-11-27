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Toyota представила два новых концептуальных электромобиля - Comfortable Space и Enjoyable Space на автосалоне в Гуанчжоу, Китай. Скорее всего данные электромобили будут эксклюзивными для рынка Китая и будут производиться в сотрудничестве с Guangzhou Automobile Group Co (GAC).
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Toyota Comfortable Space является электрическим седаном, похожим на концепт bZ Sport Crossover. Его длина составляет около 5 метров, а колесная база - 3 метра. Автомобиль имеет характерную наклонную линию крыши купе, освещаемую светодиодной полосой. Он также оснащен камерами вместо боковых зеркал, безрамными дверями, выдвижными дверными ручками и 21-дюймовыми колесами. Детали о трансмиссии и стоимости пока не были раскрыты.
Следующая модель - Toyota Enjoyable Space - является компактным внедорожником. Его длина составляет 4,8 метра, а колесная база - 2,9 метра. В отличие от Comfortable Space, этот электромобиль имеет обычные боковые зеркала, но также обладает выдвижными дверными ручками. Ожидается, что Enjoyable Space будет доступен с одним или двумя двигателями, начиная с цены около 250 000 юаней, что равняется примерно 3 100 000 рублей. Точная дата выпуска серийных версий этих электромобилей пока неизвестна, но по слухам, они появятся в течение следующих двух лет.