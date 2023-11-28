Tesla подала иск против Шведского транспортного управления из-за отказа в выдаче номерных знаков для своих автомобилей на фоне забастовки почтовых работников

Компания Tesla подала иск против Шведского транспортного управления из-за отказа в выдаче номерных знаков для автомобилей Tesla. Это произошло на фоне забастовки сотрудников шведской почты, которая препятствует доставке номерных знаков. Забастовка началась в конце октября после того, как шведский металлургический союз начал трудовую борьбу против Tesla за отказ вести коллективные переговоры.

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С тех пор конфликт расширился, включая забастовки рабочих портов в Швеции и Норвегии, а также почтальонов, отказывающихся доставлять номерные знаки Tesla. Эти забастовки серьезно затруднили работу производителя электромобилей по всей Скандинавии. Согласно заявлениям Шведского транспортного управления, они не могут распространять номерные знаки через другого перевозчика, кроме национальной почтовой компании Postnord. Поскольку сотрудники Postnord активно блокируют доставку, управление считает, что они не в состоянии выполнить свои обязанности.

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В своем иске Tesla утверждает, что без номерных знаков компания не может продавать новые автомобили в Швеции. Tesla требует от суда обязать транспортное управление выполнить свой законный долг по обеспечению номерных знаков, независимо от продолжающейся забастовки. Пока что Шведское транспортное управление не дало прямого ответа на иск Tesla, так как они еще не ознакомились с точными юридическими аргументами и основаниями требований компании.