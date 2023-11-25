Недавно представленный аппарат Oppo Reno 11 пользуется большим спросом

Недавно в Китае была представлена серия смартфонов Oppo Reno 11. Спрос должен сильно порадовать производителя, поскольку стандартную модель заказывали на 280% чаще, чем в прошлом году Reno 10. Наибольшим спросом пользуется цветовой вариант Moonlight Gem.

Один из известных инсайдеров сообщил на сайте Weibo, что все смартфоны этой серии уже были распроданы, и розничные сети запрашивают дополнительные партии.

реклама

Напомним, что обычный Reno 11 обладает экраном OLED размером 6,7 дюйма с яркостью до 950 нит, процессором MediaTek Dimensity 8200, 12 ГБ памяти, хранилищем до 512 ГБ и основной камерой 50 Мп. Ёмкость батареи у него составляет 4700 мАч и мощность зарядки 67 Вт.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стандартная модель в Китае предлагается по цене от 2499 юаней, тогда как версия Pro стоит как минимум 3499 юаней. В ближайшие месяцы эти аппараты должны поступить в продажу и в других странах, пишет Gizmochina.