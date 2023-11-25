Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Смартфон Oppo Reno 11 стали заказывать чаще прошлогоднего на 280%
Недавно представленный аппарат Oppo Reno 11 пользуется большим спросом

реклама

Недавно в Китае была представлена серия смартфонов Oppo Reno 11. Спрос должен сильно порадовать производителя, поскольку стандартную модель заказывали на 280% чаще, чем в прошлом году Reno 10. Наибольшим спросом пользуется цветовой вариант Moonlight Gem.

Один из известных инсайдеров сообщил на сайте Weibo, что все смартфоны этой серии уже были распроданы, и розничные сети запрашивают дополнительные партии.

реклама

Напомним, что обычный Reno 11 обладает экраном OLED размером 6,7 дюйма с яркостью до 950 нит, процессором MediaTek Dimensity 8200, 12 ГБ памяти, хранилищем до 512 ГБ и основной камерой 50 Мп. Ёмкость батареи у него составляет 4700 мАч и мощность зарядки 67 Вт.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стандартная модель в Китае предлагается по цене от 2499 юаней, тогда как версия Pro стоит как минимум 3499 юаней. В ближайшие месяцы эти аппараты должны поступить в продажу и в других странах, пишет Gizmochina.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Pro 4G
Реальные фотографии Galaxy S24 Ultra показали совершенно плоский экран
Разрешение экрана Meizu 21 составит 1.5K и ёмкость батареи 4800 мАч
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российская бронетехника и бойцы на передовой стали получать персональные глушилки дронов
4
На китайских заводах десятки тысяч видеокарт RTX 4090 разбираются в компактные чипы для ИИ
17
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
5
Графические процессоры RX 8700 XT/8600 XT на базе AMD RDNA 4 получают первые исправления на LLVM
+
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
6
Старые телефоны Samsung Galaxy получат приятное обновление
1
Невыпущенные чипы 14-го поколения уже замечены на китайских сайтах реселлеров
+
Российские войска продавили украинскую армию на юго-западе промышленной зоны Авдеевки
1
Horizon Zero Dawn с полной трассировкой лучей ухудшает визуальные эффекты своего сиквела
5
Tom's Hardware назвали лучшие колонки для ПК в 2023 году
8
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
5
Власти Пакистана рассматривают вариант покупки китайских истребителей вместо американских
2
Lenovo требует от Asus прекратить продажи ноутбуков в США
+
Можно окончательно попрощаться со знаменитой функцией Touch ID от Apple
+
Стали известны лучшие процессоры 2023 года в различных категориях
1
Samsung возможно разрабатывает AR-гарнитуру
+
Business Insider: Украина не использует танки Abrams на поле боя из-за погодных условий
2
ASRock представила белый вариант Radeon RX 7900 XTX в серии Phantom Gaming
+
В «Чёрную пятницу» компания Tronsmart предлагает Bang Max и другие колонки по сниженным ценам
+
Бывший разработчик GTA раскрыл некоторые секреты, но Rockstar это не понравилось
+

Популярные статьи

Артиллерия ВСУ нанесла удар по заградотрядам "Азова", обстрел длился полчаса
43
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
1
Параллельные и последовательные порты: вчера и сегодня
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
5
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказал о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
5 способов продлить срок службы ноутбука и заряда батареи: простые и эффективные методы
1
Геополитический выбор Казахстана - возможный путь к катастрофе
5
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
2
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
10

Сейчас обсуждают

22870
14:10
Если Путину надоест, то будет Шойгу.
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
Денис Старухин
14:04
А может быть это из-за отсутствия рекламы от слова совсем? Я вот про Смуту и Пионера слышу с каждого угла, а про эту игру узнал только из этой заметки.
Российская игра "Torn Away" провалилась, несмотря на высокие оценки
Spambomber23
14:04
По уточненной информации от ВСУ, сбито 126 из 75 Гераней, участвовавших в налёте.
Пентагон м Lockheed Martin не сошлись в цифрах – компания требует больше денег за запчасти для F-35
Pilat2009
14:03
Президент должен руководить страной.Поговорить у нас есть кому.Хотя после Жириновского уже не очень
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
Pilat2009
14:01
"Довольно неплохой руководитель небольшого предприятия" Для страны,не имеющей своих ресурсов он нормальный руководитель.По сравнению с Украиной даже.Ему приходится вертеться и выбивать для своей стран...
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
Iscariot
13:58
Как обычно сразу перемотал на комменты, но был разочарован, видимо чимбал всех уже достал и тема себя изжила.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 9
Апшеронский скакел
13:51
А что такое, что случилось?
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
Spambomber23
13:47
"...Украинский президент Владимир Зеленский заявил 24 ноября, что на следующей неделе власти покажут ему «новый комплексный план по мобилизации» на Украине...Ранее в этот день бывший замглавы министер...
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
Asker 013
13:42
Не соответствие заголовка статьи его содержанию... Емкость аккумулятора - та энергия, которая в нем помещается при зарядке, и примерно та, которую он затем способен отдать потребителю. 10- кратное уве...
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
Андрей Ерлеставов
13:41
«Главным объектом операций должна являться не территория, а армия противника» - генерал Хельмут фон Мольтке, шеф Генерального штаба Пруской армии, одержавший победу блицкригом в трех войнах 19 века, р...
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем