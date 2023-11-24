Новый Oppo Reno11 Pro оснащен 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1240 пикселей

Сегодня были официально представлены новые флагманские смартфоны Oppo - Reno11 и Reno11 Pro. Начиная с декабря они будут доступны для покупки на китайском рынке, с дальнейшим ожиданием появления в других странах.

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К сожалению, эти новые модели Oppo Reno11 и Reno11 Pro не могут соперничать с другими китайскими брендами, такими как vivo, honor и realme, которые в этом месяце представили свои новейшие флагманы. Они оснащены устаревшими процессорами, которые использовались в продуктах прошлого года.

Reno11 оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8200, который уже был использован в Reno10 Pro. Однако следует отметить, что у него есть преимущество в виде качественного 6,7-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц.

Сзади обычный Reno11 имеет тройную камеру, включающую 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT600, 32-мегапиксельную портретную камеру и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор. Его аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает быструю зарядку 67 Вт.

Reno11 Pro, с другой стороны, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и предлагается в вариантах с 12/256 ГБ или 12/512 ГБ. Его тройная камера включает сенсор Sony IMX890, а также 32-мегапиксельную портретную и 8-мегапиксельную ультразумную камеры.

Новый Oppo Reno11 Pro имеет 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772 x 1240 пикселей. Его аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку 80 Вт.

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Оба флагмана Oppo работают на операционной системе ColorOS 14 и поддерживают две SIM-карты. Обычную версию Reno11 можно предварительно заказать в Китае по цене 350 долларов, а Reno11 Pro можно приобрести за 490 долларов. Первая модель станет доступна с 15 ноября, а вторая - с 1 декабря.