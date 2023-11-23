Наряду с Honor 100 был представлен смартфон Honor 100 Pro на Snapdragon 8 Gen 2

В этом году в Китае были представлены смартфоны Honor 90 и Honor 90 Pro. Теперь на смену им приходят модели серии Honor 100. Стандартный аппарат становится первым на недавно представленном процессоре Snapdragon 7 Gen 3. Старшая модель Honor 100 Pro получила прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2.





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Оба этих устройства оснащены панелями OLED с изгибами со всех четырёх сторон. Отличия заключаются в передних камерах. У стандартного аппарата одно отверстие, тогда как у старшего варианта передних камеры две. Сзади у Honor 100 находится прямоугольный модуль с двумя камерами и вспышкой. Аппарат Pro получил модуль овальной формы с тремя камерами и вспышкой.

Honor 100 обладает экраном размером 6,7 дюйма, а у старшей модели диагональ 6,78 дюйма. Разрешение в обоих случаях 1,5K, частота 120 Гц, ШИМ 3840 Гц и яркость до 2600 нит. На обоих аппаратах есть сканер отпечатков внутри экрана.

Honor 100 работает на представленном на прошлой неделе Snapdragon 7 Gen 3. У него оперативная память LPDDR5, хранилище UFS 3.1 и аккумулятор 5000 мАч, мощность зарядки 100 Вт. Honor 100 Pro получил процессор Snapdragon 8 Gen 2, память LPDDR5x, хранилище UFS 4.0 и аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 100 Вт, а также беспроводной зарядкой 66 Вт. Можно установить две SIM-карты, поддерживаются 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, есть инфракрасный датчик и USB-C. Также имеется собственный чип улучшения радиочастот Honor C1.

Эти аппараты снова могут привлечь внимание видеоблогеров. Стандартная модель получила переднюю камеру 50 Мп, а у старшей модели их две с объективом Sony IMX816 и автофокусом.

Основной задней камерой на обоих аппаратах является Sony IMX906 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. Имеется также сверхширокоугольная камера 12 Мп. Pro дополнительно получил телеобъектив 32 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом. Производитель обещает фотографические возможности на уровне зеркальных фотоаппаратов.

Honor 100 в Китае предлагается в конфигурациях 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/256 ГБ за 2499 юаней, 2799 юаней и 2999 юаней соответственно. Honor 100 Pro доступен в конфигурациях 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Они стоят 3399 юаней, 3699 юаней, 3999 юаней и 4399 юаней.

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Доступны чёрный, белый, фиолетовый и синий цветовые варианты. Продажи в Китае начнутся 1 декабря, о продажах в других странах пока не сообщается, пишет Gizmochina.