Аппарат действительно будет выделяться на фоне конкурентов своим необычным внешним видом

Если кто-то сомневался в аутентичности недавно опубликованных изображений Honor 100 Pro, теперь у нас есть убедительные фотографии этого смартфона, подтверждающие его реальное существование. Этот аппарат, с безупречным внешним видом, явно выделяется из толпы мобильных устройств.

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Исходя из имеющихся данных, фотографии, предположительно, были зафиксированы прямо в фирменном магазине бренда в Китае. Honor 100 Pro решила удивить потребителей, внедрив в его дизайн оригинальный овальный блок камер с тремя объективами. Не менее важным элементом стал выбор задней крышки, которая может быть выполнена либо полностью из стекла, либо разделена на две части, одна из которых покрыта элегантной кожей с тиснением геометрического узора.

Согласно предварительным сведениям, модели Honor 100 и Honor 100 Pro обзаведутся AMOLED-дисплеем разрешением 1,5K и высокой частотой ШИМ-затемнения, достигающей 3840 Гц. В случае Honor 100 впервые будет использоваться новейший процессор Snapdragon 7 Gen 3, в то время как Honor 100 Pro получит усовершенствованный Snapdragon 8 Gen 2. Также стоит отметить наличие основной камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки.

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Презентация новой серии смартфонов Honor 100 запланирована на 23 ноября. Эти инновации обещают внести свежий ветер в мир мобильных технологий, привлекая внимание широкой аудитории своей уникальностью и передовыми технологическими характеристиками.