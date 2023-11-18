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Компания Honor собирается представить свои смартфоны серии Honor 100 в Китае 23 ноября. В линейку войдут две модели: Honor 100 и Honor 100 Pro. В преддверии официального запуска серия Honor 100 появилась в базе данных Geekbench 6.
Стандартный Honor 100 под номером модели «MAA-AN00» был замечен на Geekbench, оснащенный новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с номером модели SM7550.
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В списке указана максимальная тактовая частота чипсета на уровне 2,63 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android 13. В тестах Geekbench Honor 100 набрал 1139 баллов в одноядерных и 3375 баллов в многоядерных нагрузках.
Аналогичным образом, Honor 100 Pro в базе данных Geekbench, демонстрирует чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с номером модели SM8550 в сочетании с графическим процессором Adreno 740 и максимальной тактовой частотой ядер 3,19 ГГц.
Устройство работает под управлением Android 13 и имеет 16 ГБ оперативной памяти. В тестах Geekbench Honor 100 Pro набрал 1882 балла в одноядерном и 4923 балла в многоядерных тестах.
Судя по результатам тестирования Geekbench, серия Honor 100, скорее всего, позиционирует себя в сегменте смартфонов премиум-класса среднего уровня.
Судя по официальным изображениям моделей, Honor решила выделить смартфоны из общей массы похожих друг на друга устройств уникальным дизайном задней панели. Обычный Honor 100 оснащен полукруглым модулем камеры, а модель Honor 100 Pro имеет модуль камер неправильной формы, напоминающий эллипс.