Geekbench подтверждает использование смартфонами чипсетов Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 2 с Honor 100 и Honor 100 Pro соответственно

Компания Honor собирается представить свои смартфоны серии Honor 100 в Китае 23 ноября. В линейку войдут две модели: Honor 100 и Honor 100 Pro. В преддверии официального запуска серия Honor 100 появилась в базе данных Geekbench 6.

Стандартный Honor 100 под номером модели «MAA-AN00» был замечен на Geekbench, оснащенный новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с номером модели SM7550.

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В списке указана максимальная тактовая частота чипсета на уровне 2,63 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android 13. В тестах Geekbench Honor 100 набрал 1139 баллов в одноядерных и 3375 баллов в многоядерных нагрузках.

Аналогичным образом, Honor 100 Pro в базе данных Geekbench, демонстрирует чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с номером модели SM8550 в сочетании с графическим процессором Adreno 740 и максимальной тактовой частотой ядер 3,19 ГГц.

Устройство работает под управлением Android 13 и имеет 16 ГБ оперативной памяти. В тестах Geekbench Honor 100 Pro набрал 1882 балла в одноядерном и 4923 балла в многоядерных тестах.

Судя по результатам тестирования Geekbench, серия Honor 100, скорее всего, позиционирует себя в сегменте смартфонов премиум-класса среднего уровня.

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Судя по официальным изображениям моделей, Honor решила выделить смартфоны из общей массы похожих друг на друга устройств уникальным дизайном задней панели. Обычный Honor 100 оснащен полукруглым модулем камеры, а модель Honor 100 Pro имеет модуль камер неправильной формы, напоминающий эллипс.