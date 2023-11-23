Смартфон Vivo X100s имеет характеристики обычного X100

В нынешнем месяце компания Vivo представила смартфоны Vivo X100 и X100 Pro на основе флагманского процессора Dimensity 9300. Также было обещано выпустить разновидность устройства Vivo X100s с плоским экраном и модель X100 Pro+, которые пока не были анонсированы. Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, когда ждать появления версии X100s.

Недавно сообщалось, что Vivo X100 Pro+ будет представлен в апреле. Не исключено, что его окончательным названием может быть X100 Ultra. Теперь говорится о том, что вместе с ним появится и аппарат Vivo X100s.

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Это будет версия Vivo X100 с плоским экраном без изгибов по сторонам. Это означает панель OLED LTPO размером 6,78 дюйма с разрешением 2800 x 1260 пикселей, частотой 120 Гц, ШИМ-регулированием 2160 Гц, яркостью 3000 нит и оптическим сканером отпечатков под экраном. Здесь есть Dimensity 9300, оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Разрешение передней камеры на основе сенсора Samsung GD2 равно 32 Мп. Установлена система Android 14 с OriginOS 4.

Основная задняя камера 50 Мп с сенсором Sony IMX920 VCS поддерживает оптическую стабилизацию. Если широкоугольная камера 50 Мп Samsung JN1 с полем обзора 150° и камера-перископ OmniVision OV64B с оптической стабилизацией и телеобъективом 70 мм. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 120 Вт.

Поддерживаются стандарты связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C (USB 3.2), NFC, есть инфракрасный сенсор, два стереодинамика и защита IP68. Размеры корпуса составляют 164,05 х 75,19 х 8,49 мм, вес 206 г.

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Vivo X100 сейчас предлагается в конфигурациях 12/256 ГБ за 3999 юаней, 16 ГБ/256 ГБ за 4299 юаней, 16/512 ГБ за 4599 юаней, 16 ГБ/1 ТБ за 4999 юаней и 16 ГБ (LPDDR5T) и 1 ТБ за 5099 юаней. Доступны чёрный, белый, синий и оранжевый цветовые варианты с кожаной отделкой на обратной стороне, пишет Gizmochina.