Процессор Snapdragon 680 с техпроцессом 6 нм увеличивает скорость работы без избыточного энергопотребления.

Новый смартфон Y27s представила компания Vivo. Устройство имеет 50-Мп камеру для ночных портретов, 8-Мп селфи-камеру и 2-Мп камеру Bokeh, процессор - Snapdragon 680. Дизайн Y27s - это возможность выразить индивидуальность пользователя. Модель доступна в цветовых вариантах Mint Green и Black Burgundy в официальном интернет-магазине Vivo и у партнеров компании.

Y27s оснащен 50-Мп камерой для съемки ночных портретов и 8-Мп камерой Selfie. Световые эффекты позволяют создавать выразительные селфи. Функция "Aura Lighting" обеспечит естественный эффект боке и сделает ваши селфи более четкими и яркими.

реклама

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает большую свободу действий благодаря длительному времени автономной работы, а 6-нм техпроцесс Qualcomm обеспечивает более высокую скорость работы при одновременном снижении избыточного энергопотребления. Смартфон заряжается до 30% примерно за 15 минут благодаря функции быстрой зарядки FlashCharge.

Оперативная память 8 ГБ в Y27s обеспечивает плавное переключение между приложениями, позволяя одновременно активировать более 25 приложений для быстрого доступа к ним. Расширение памяти позволяет запускать множество приложений одновременно, а оптимизация памяти также экономит место и помогает избежать перегрузки оперативной памяти.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Vivo Y27 будет доступен для приобретения в мятно-зеленом и темно-бордово цветах в официальном интернет-магазине Vivo и у партнеров компании.