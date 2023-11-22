Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Vivo V30 Lite выйдет с аккумулятором емкостью 4700 мА*ч и быстрой зарядкой 44 Вт
Vivo V30 Lite может также быть глобальным вариантом ранее анонсированного Vivo V29e, который впервые дебютировал еще в октябре.

реклама

Компания Vivo собирается представить в скором времени серию смартфонов V30. Однако перед анонсом стало известно, что V30 и V30 Pro не будут единственными моделями в линейке. Сообщается, что Vivo V30 Lite будет выпущен как бюджетный смартфон, и уже раскрыты некоторые его характеристики. Согласно новому отчету, китайский технологический гигант планирует выпустить V30 Lite в ближайшее время наряду с V30 и V30 Pro. Устройство будет поддерживать сети 5G и, скорее всего, будет доступно в двух конфигурациях памяти: 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Ожидается, что этот смартфон будет работать от аккумулятора емкостью 4700 мА*ч и иметь быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт.

реклама

Относительно подключения, будут доступны двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, NFC и USB Type-C для зарядки. По слухам, Vivo V30 Lite будет работать на ОС Android 13 изначально. В отчете выдвигается предположение, что данный вариант также может быть глобальной версией ранее анонсированного Vivo V29e, который дебютировал в октябре. Если это так, то можно ожидать, что V30 Lite будет иметь 6,67-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Под корпусом V29e установлен процессор Snapdragon 695 SoC. На задней панели будет установлена двойная камера разрешением 54 мегапикселя, а на передней - 50-мегапиксельная камера для селфи. Однако следует учитывать, что это лишь неофициальная информация, поэтому нужно отнестись к новости с некоторой долей скептицизма. Что касается других новостей, Vivo V30 недавно был замечен на GeekBench с процессором Snapdragon 7 Gen 3 SoC и потом появился в базе данных IMEI вместе с более дорогим V30 Pro.

#vivo #смартфон 2023 #смартфон 2024 #vivo v #vivo v30 #vivo v30 lite #vivo v30 pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Redmi K70E на базе MediaTek Dimensity 8300-Ultra SoC набрал 1 526 328 баллов в тесте AnTuTu V10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
38
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
4
У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
7
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
11
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
4
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
1
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
2
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
7
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
1
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
16
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
5
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
+
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
18
Samsung зарегистрировала названия своих складных телефонов на 2024 и 2025 годы
+
Предрелизные образцы Core i3-14100 появились в продаже в Китае
2
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
4

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
37
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
25
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
58
7 мифов об электромобилях и реальность
13
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
МО РФ показало редкие кадры ночной работы Ка-52М "Аллигатор" - выстрелом ПТУР уничтожен танк ВСУ
+

Сейчас обсуждают

Profit
12:38
Что, повторяешь чушь американского генерала? )))) вам, дебилам, только хозяевам поддакивать xDDDDD РАБЫ !
ВСУ нанесли удар M142 HIMARS по российским морпехам во время концерта ко Дню ракетных войск
Александер Сосновски
12:35
Прямого отношения не имеет. Но раз там есть проблема из-за некачественного материала, может быть и в этом. Проблема в экономии на хороших комплектующих. Не думаю, что они экономят только на одной сери...
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
OgoGoLog
12:33
"По закону правоохранители должны доказывать вину, а не обвиняемый свою невиновность!" Они и доказали. Лайк был? Был. Группа была с таким содержанием? Была. Суд произвёл оценку её действий и посчитал,...
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
swr5
12:32
Целый месяц я бегаю за вами со своими статьями, что бы сказать, о том как вы мне неприятны.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
Pustotnik
12:31
Так это вики, ты мог сам это написать 15 секунд назад, бункерный или самоходный дед это Байден. Карлик это Зеленский... а стрелки через вики переводить, так они когда гражд. самолёт сбили Су-25... пра...
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
OgoGoLog
12:30
"и не важно, что такие как ты считают это призывами и прочим." Ну напиши находясь в США что-нибудь про одобрение бен Ладана. Тебя ФБР "по головке погладят и отпустят". "такие как" Ты дурачок не поним...
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Shatun29
12:29
А причём флаг? Спросили за лайк, а не за флаг.)))
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Эдуард Кузнецов
12:28
"крупнейшее изменение в клиентских SoC за 40 лет". У интел, забыл он добавить. Странно, я думал 30 лет, но ему виднее.
Intel подробно рассказала о тактовой частоте графического процессора Meteor Lake
Виктор Татиевский
12:28
Возможно поворотом пропеллера?
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
glavhyilo
12:27
украину уже пиндосы списали.Украина на бомж подсос теперь посажена,после провала в наступлении их.
Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем