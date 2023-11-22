Vivo V30 Lite может также быть глобальным вариантом ранее анонсированного Vivo V29e, который впервые дебютировал еще в октябре.

Компания Vivo собирается представить в скором времени серию смартфонов V30. Однако перед анонсом стало известно, что V30 и V30 Pro не будут единственными моделями в линейке. Сообщается, что Vivo V30 Lite будет выпущен как бюджетный смартфон, и уже раскрыты некоторые его характеристики. Согласно новому отчету, китайский технологический гигант планирует выпустить V30 Lite в ближайшее время наряду с V30 и V30 Pro. Устройство будет поддерживать сети 5G и, скорее всего, будет доступно в двух конфигурациях памяти: 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Ожидается, что этот смартфон будет работать от аккумулятора емкостью 4700 мА*ч и иметь быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт.

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Относительно подключения, будут доступны двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, NFC и USB Type-C для зарядки. По слухам, Vivo V30 Lite будет работать на ОС Android 13 изначально. В отчете выдвигается предположение, что данный вариант также может быть глобальной версией ранее анонсированного Vivo V29e, который дебютировал в октябре. Если это так, то можно ожидать, что V30 Lite будет иметь 6,67-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Под корпусом V29e установлен процессор Snapdragon 695 SoC. На задней панели будет установлена двойная камера разрешением 54 мегапикселя, а на передней - 50-мегапиксельная камера для селфи. Однако следует учитывать, что это лишь неофициальная информация, поэтому нужно отнестись к новости с некоторой долей скептицизма. Что касается других новостей, Vivo V30 недавно был замечен на GeekBench с процессором Snapdragon 7 Gen 3 SoC и потом появился в базе данных IMEI вместе с более дорогим V30 Pro.