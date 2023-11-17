В Китае спал запрет на публикацию обзоров нового vivo X100 Pro, поэтому известный блогер Ice Universe поспешил поделиться первыми впечатлениями от камеры смартфона

В результате снятия запрета на публикацию обзоров нового смартфона vivo X100 Pro в Китае, в свете появилась возможность ознакомиться с эксклюзивными впечатлениями знаменитого блогера Ice Universe от камеры этого телефона. Интересно отметить, что благодаря этому событию появилась уникальная возможность провести сравнение полученных им фотографий с изображениями, сделанными на Galaxy S23 Ultra.

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Центральное внимание в обзоре было уделено тщательному тестированию зума в vivo X100 Pro. Согласно мнению блогера, этот смартфон несомненно заслуживает статуса лучшего в категории для съемки на большие расстояния. Особенно высоко отмечено качество обработки изображений и практически полное отсутствие шумов, что придает ему конкурентное преимущество перед устройствами от Samsung.

Представленные образцы фотографий с 20-кратным цифровым приближением на vivo X100 Pro произвели впечатление, превосходя даже снимки основных камер многих других смартфонов. Выдающееся естественное размытие фона придает фотографиям особую привлекательность.

При прямом сравнении с Galaxy S23 Ultra, vivo X100 Pro продемонстрировал свою уверенность, создавая более качественные и детализированные снимки на любом уровне приближения, включая 10-кратный зум, который в случае с Samsung является оптическим. Неоспоримо выявлены также проблемы с цифровым шумом на фотографиях от конкурирующего устройства, а также различия в точности передачи цветов, особенно актуальные при съемке детей.

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С целью полного разрешения сомнений среди пользователей относительно достоверности предоставленных фотографий, блогер решил не ограничиться словами, а предоставил видео, визуально исследующее возможности обеих камерных систем.