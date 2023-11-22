Владельцы сайтов могут отказаться от создания резюме на основе ИИ в поиске

Если вы являетесь пользователем поисковой системы Bing, то должны знать о фрагментах, в которых вкратце указаны результаты поисковых запросов. Впрочем, слово «вкратце» здесь можно не подходить. Информации может быть столько, что проще открыть сам сайт и посмотреть. Microsoft старается устранить этот недостаток при помощи искусственного интеллекта.

В поисковом движке Bing появятся генеративные заголовки. На основе GPT 4 поисковые запросы будут анализироваться и с веб-страницы извлекаться информация для создания более кратких описаний. Это должно облегчить анализ результатов поиска. В этих кратких сводках не будет дословно отображаться содержимое сайтов.

реклама

Для более точной выдачи информации ИИ будет использоваться определённые сигналы и методы. Владельцы сайтов могут ставить в статьях тэги «NOCACHE» и «NOARCHIVE», чтобы избежать попадания в подобные сводки. Ещё Microsoft предлагает тэги «MAXSNIPPET» и «NOSNIPPET» для ограничения создания фрагментов на основе содержимого сайтов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Таким образом, искусственный интеллект вносит изменения в традиционный просмотр веб-страниц и поисковых результатов. Главной целью является более быстрое нахождение нужной информации, пишет xda-developers.