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Если вы являетесь пользователем поисковой системы Bing, то должны знать о фрагментах, в которых вкратце указаны результаты поисковых запросов. Впрочем, слово «вкратце» здесь можно не подходить. Информации может быть столько, что проще открыть сам сайт и посмотреть. Microsoft старается устранить этот недостаток при помощи искусственного интеллекта.
В поисковом движке Bing появятся генеративные заголовки. На основе GPT 4 поисковые запросы будут анализироваться и с веб-страницы извлекаться информация для создания более кратких описаний. Это должно облегчить анализ результатов поиска. В этих кратких сводках не будет дословно отображаться содержимое сайтов.
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Для более точной выдачи информации ИИ будет использоваться определённые сигналы и методы. Владельцы сайтов могут ставить в статьях тэги «NOCACHE» и «NOARCHIVE», чтобы избежать попадания в подобные сводки. Ещё Microsoft предлагает тэги «MAXSNIPPET» и «NOSNIPPET» для ограничения создания фрагментов на основе содержимого сайтов.
Таким образом, искусственный интеллект вносит изменения в традиционный просмотр веб-страниц и поисковых результатов. Главной целью является более быстрое нахождение нужной информации, пишет xda-developers.