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Fantoci
Microsoft представила свои первые собственные процессоры Azure Maia и Cobalt
Специализированные процессоры начали появляться в центрах обработки данных Microsoft для поддержки сервисов Azure.

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Компания Microsoft начинала свою деятельность как производитель программного обеспечения, но за последние два десятилетия она сильно продвинулась в области аппаратного обеспечения, выпустив Xbox, ноутбуки, смартфоны и многое другое. Однако, в то время как другие компании вкладывались в разработку собственных чипов, Microsoft этого не делала, а если точнее до недавнего времени. На мероприятии Ignite компания Microsoft представила два собственных процессора: один предназначен для искусственного интеллекта, а другой — для общих облачных вычислений.

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По словам представителей Microsoft, разработка этих чипов началась много лет назад. Теперь они наконец-то готовы к выходу в свет, и это произошло очень вовремя. Один из новых чипов Microsoft представляет собой ускоритель искусственного интеллекта под названием Azure Maia. Microsoft планирует использовать этот чип в центрах обработки данных, на которых работают такие продукты, как Windows Copilot и Bing Chat. Второй чип Microsoft также будет использоваться в центрах обработки данных Azure, но к которым мы никогда не получим доступа. Это ARM-чип под названием Azure Cobalt, который, по мнению Microsoft, идеально подходит для выполнения облачных рабочих нагрузок общего назначения с большей энергоэффективностью, чем предлагает конкурирующее оборудование.

Microsoft утверждает, что оба процессора помогут внутренней работе компании над искусственным интеллектом и другими технологиями, но они также будут доступны клиентам Azure, которые хотят переложить вычисления на облако. К сожалению, мы почти ничего не знаем о производительности первого специализированного чипа Microsoft. Пока нету никаких тестов, и компания не предложила даже приблизительного сравнения с возможностями других чипов. Все, что у нас есть, — это заявление генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, который сообщила, что чип Maia вызывает у него "восторг", а новейшие языковые модели GPT "оптимизированы специально под кремний Maia".

Одна из изготовленных на заказ серверных стоек Maia от компании Microsoft с более широкими платами и внешним радиатором водяного охлаждения.

Microsoft, возможно, и разработала чипы, но уж точно не создала их. Ранее появлялись сообщения, что их производством занимается TSMC с помощью своей 5-нанометровой технологии. Однако Microsoft создает специальные серверные платы для этих чипов, которые можно вставлять в существующие серверные стойки. Однако для чипов Maia ей пришлось разработать новые. Стандартные серверы недостаточно широки для плат Maia, поэтому были спроектированы более широкие серверы (изображение выше). Также был добавлен внешний радиатор охлаждения для более эффективного жидкостного охлаждения.

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Microsoft начала проектировать собственные серверные стойки и инфраструктуру в 2016 году, надеясь улучшить облачные сервисы Azure. Учитывая новое партнерство с компанией OpenAI, кажется, что все усилия оправдались. Появление собственного специального чипа — это недостающий элемент, который может позволить Microsoft сосредоточиться на конкретных рабочих нагрузках и приложениях. Впрочем, сторонние разработчики не будут ограничиваться только кремнием Microsoft при использовании серверов Azure. Microsoft объявила о расширении своего партнерства с Nvidia и AMD. Компания будет предлагать клиентам облачные ускорители искусственного интеллекта Nvidia H100 и H200, а также AMD MI300X. Это позволит разработчикам получить все необходимые возможности, не покидая облачной экосистемы Microsoft.

#microsoft #microsoft azure #azure cobalt #azure maia
Источник: news.microsoft.com
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