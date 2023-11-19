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Niko4123
Bing и Edge в Windows 11 можно удалить только в Европе
В основе лежит Закон ЕС о цифровых рынках, который заставляет Microsoft внести некоторые коррективы.

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Предустановленные программы часто раздражают: иногда они предоставляют полезные функции, но во многих случаях они не нужны и их приходится кропотливо удалять. Ситуация становится еще хуже, если удаление становится невозможным. По крайней мере в Windows 11 ситуация вскоре должна улучшиться - особенно в ЕС. Хотя вскоре приложения Cortana, Photos и Camera можно будет удалить по всему миру, поисковая система Bing и браузер Edge останутся неотъемлемой частью операционной системы.

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В ЕС ситуация иная - там скоро можно будет удалить Bing и Edge из системы. По данным Microsoft, в ближайшие недели выйдет соответствующее обновление для Windows 11, при котором эти программы перестанут быть обязательными. Это также должно стать возможным в более старых версиях Windows 11 не позднее 6 марта 2024 года.

В основе лежит Закон ЕС о цифровых рынках, принятый в 2022 году, который запрещает большим технологическим компаниям отдавать предпочтение своей собственной продукции. Microsoft является лидером в области операционных систем и поэтому больше не может навязывать Bing и Edge. В результате произошли и другие изменения. Например, Windows 11 в будущем будет напрямую спрашивать пользователей в ЕС, хотят ли они синхронизировать свои настройки со связанной учетной записью Microsoft.

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Из-за другой правовой ситуации это будет невозможно в системах за пределами ЕС. Однако вы также можете использовать хитрость, чтобы получить доступ к этим функциям: если при первой установке операционной системы выбрана страна ЕС, то считается, что система находится там всегда.

#edge #bing
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