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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft объявила о запуске приложения Bing Webmaster Tools для Android-устройств
Оно доступно бесплатно в магазине Google Play.

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Компания Microsoft объявила о выпуске приложения Bing Webmaster Tools для смартфонов и планшетов Android. Данный набор инструментов позволяет пользователям мониторить трафик на своих сайтах и не только.

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Редмондцы утверждают, что приложение позволит веб-мастерам отслеживать трафик своего сайта, находясь в любой точке мира. Из ключевых особенностей Bing Webmaster Tools следует выделить следующее:

  • анализ эффективности ключевых слов;
  • отправка файлов Sitemap и URL-адресов;
  • выявление проблем (уведомления о проблемах, которые могут повлиять на результаты поиска, таких как разметка HTML или ошибки сканирования) с последующим их устранением;
  • мониторинг производительности сайта (посетители, рейтинг в поисковых системах и детали сканирования).
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В настоящий момент приложение Bing Webmaster Tools доступно для бесплатного скачивания в магазине Google Play. Некоторое время назад редмондцы объявили, что инструменты Bing для веб-мастеров получили интеграцию чат-бота, чтобы измерять статистику о показах и кликах для страниц, а также получать дополнительные данные о трафике, генерируемом ссылками ИИ Bing. Это было сделано после того, как Microsoft впервые представила Bing Chat. Сама функция добавлена в Bing Webmaster Tools в конце сентября, но Microsoft, по всем признакам, объединила трафик обычного поиска и чат-бота.

#microsoft #bing webmaster tools
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