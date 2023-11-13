Оно доступно бесплатно в магазине Google Play.

Компания Microsoft объявила о выпуске приложения Bing Webmaster Tools для смартфонов и планшетов Android. Данный набор инструментов позволяет пользователям мониторить трафик на своих сайтах и не только.

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Редмондцы утверждают, что приложение позволит веб-мастерам отслеживать трафик своего сайта, находясь в любой точке мира. Из ключевых особенностей Bing Webmaster Tools следует выделить следующее:

анализ эффективности ключевых слов;

отправка файлов Sitemap и URL-адресов;

выявление проблем (уведомления о проблемах, которые могут повлиять на результаты поиска, таких как разметка HTML или ошибки сканирования) с последующим их устранением;

мониторинг производительности сайта (посетители, рейтинг в поисковых системах и детали сканирования).

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В настоящий момент приложение Bing Webmaster Tools доступно для бесплатного скачивания в магазине Google Play. Некоторое время назад редмондцы объявили, что инструменты Bing для веб-мастеров получили интеграцию чат-бота, чтобы измерять статистику о показах и кликах для страниц, а также получать дополнительные данные о трафике, генерируемом ссылками ИИ Bing. Это было сделано после того, как Microsoft впервые представила Bing Chat. Сама функция добавлена в Bing Webmaster Tools в конце сентября, но Microsoft, по всем признакам, объединила трафик обычного поиска и чат-бота.