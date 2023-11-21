imensity 8300 станет быстрее на 20% и 60%

Во вторник компания MediaTek представила очередной мобильный процессор под именем Dimensity 8300. Это конкурент анонсированного неделей ранее чипа Snapdragon 7 Gen 3. Он появляется через пару недель после анонса флагманской модели MediaTek Dimensity 9300.

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Чип похож на один из лучших у MediaTek в средней ценовой категории по соотношению возможностей и цены. Первые смартфоны на нём должны появиться уже в этом году.

Процессор был улучшен по всем направлениям, в отличие от недавнего Snapdragon 7. В частности, здесь используются более современные вычислительные ядра Cortex на архитектуре ARM V9.

Применяется сочетание ядер Cortex A715 и Cortex A510 в соотношении 4 + 4. Прирост производительности центрального процессора составит 20%, энергоэффективности 30%. Для игр предлагается графический процессор Mali-G615 с приростом производительности на 60% и энергоэффективности на 50%.

Этот процессор войдёт в число первых в средней ценовой категории с возможностью запускать модели искусственного интеллекта, у которых количество параметров достигает 10 млрд. Это значение находится на уровне флагманского Snapdragon 8 Gen 3, тогда как у более продвинутого Dimensity 9300 поддерживается 13 млрд параметров и их может быть даже больше.

За подобные возможности отвечает процессор ИИ APU 780. Он же занимается преобразованием текста в изображения и другими задачами. Прирост производительности в генеративном ИИ оказался 8-кратным.

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Поддерживается оперативная память с частотой 8300 МГц, прирост составил 33%. Стандарт хранилища подняли с UFS 3.1 до UFS 4.0, что должно принести к удвоению скорости чтения и записи. Максимальная входящая скорость в сетях 5G составит 5,17 Гбит/с, а пропускная способность в сетях Wi-Fi вырастет в два раза. Появится запись видео 4K HDR 60 кадров/с вместо прежних 30 кадров/с, пишет Digitaltrends.