8-ядерный Dimensity 8300 превзошёл Dimensity 8200-Ultra в Geekbench 6

Вслед за выпуском процессора Dimensity 9300 компания MediaTek 21 ноября собирается анонсировать чип Dimensity 8300. Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал кое-что о его характеристиках.





реклама

Согласно его сведениям, производством будет заниматься компания TSMC. В состав процессора войдёт высокопроизводительное ядро Cortex-A715, работающее на частоте 3,35 ГГц. Будут ещё три менее мощных ядра Cortex-A715 с частотой 3,32 ГГц и четыре экономичных ядра Cortex-A510 ГГц. Наконец, используется графический процессор Mali-G615 MC6.

В плане архитектуры этот чип напоминает модель Dimensity 8200. Большую часть заданий будут выполнять четыре быстрых ядра, а при решении простейших задач для экономии энергии будет выполняться переключение на слабые ядра.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Этот процессор уже успели протестировать в бенчмарке Geekbench 6 в составе смартфона Redmi. Это может быть аппарат из выходящей скоро линейки Redmi K70. Устройство Xiaomi с модельным номером 2311DRK48C в одноядерном тесте показало результат 1512 баллов, а в многоядерном баллов. Это позволило ненамного опередить процессоры Dimensity 8200 и 8200-Ultra. Ожидается, что производительность будет также превосходить уровень Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, пишет gizmochina.