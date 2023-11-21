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Будущие MacBook получат собственный чип 5G от Apple
Apple надеется снизить зависимость от Qualcomm при производстве модемов

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Компания Apple не так давно представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro на процессорах M3 с экранами размером 14 и 16 дюймов. Внешний вид у них почти не изменился по сравнению с ноутбуками предыдущего поколения, но внутренние улучшения позволили получить более высокую производительность и качественную связь. На этом Apple останавливаться не собирается и хочет в будущем предложить модемы собственного производства с поддержкой сетей 5G. Правда, ждать их предстоит не ранее 2028 года, когда пройдёт 10 лет с момента начала работы над модемами Apple.

Об этом рассказал Марк Гурман в информационном бюллетене Power On. В очередной раз было заявлено, что Apple стремится снизить свою зависимость в модемах от компании Qualcomm. Однако, эта зависимость сохранится дольше, чем прежде ожидалось.

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Сейчас модемы 5G производства Qualcomm применяются в смартфонах iPhone и переход на собственные модемы случится не раньше 2026 года. Вслед за iPhone переход начнётся и на других устройствах, в том числе ноутбуках Macbook. Также собственный модем Apple может быть встроен в систему на чипе.

Сперва Apple может использовать собственные сотовые разработки в устройствах MacBook Pro, а потом постепенно переводить на них более дешёвые ноутбуки MacBook Air. Однако, не ноутбуки будут первыми устройствами Apple с модемами собственного изготовления.

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Не меньше двух или трёх лет предстанет ждать появление собственных модемов Apple в планшетах iPad и часах Apple Watch. Затем могут появиться ноутбуки MacBook с поддержкой сотовой связи. Разговоры об этом ходили ещё во времена Стива Джобса, но в итоге модем так и не вошёл в состав ноутбуков, поскольку занимал много места внутри. Интеграция в систему на чипе позволит сэкономить место. Ещё Apple работает над собственной технологией дисплея micro-LED, которая появится сначала в часах Apple Watch, пишет wccftech.

#ноутбуки #macbook #модемы
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